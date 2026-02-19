La Comisión Europea aprueba una dosis triple de la actual de 'Wegovy', que logra una pérdida de peso del 21%

Archivo - Un gran grupo de inyectores/plumas dosificadoras para la inyección subcutánea de medicamentos antidiabéticos o antiobesidad en un montón - APROTT/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Feb.

La compañía Novo Nordisk ha comunicado que la Comisión Europea ha aprobado la inclusión en la ficha técnica de 'Wegovy' (semaglutida) de los datos del programa clínico 'STEP UP', que muestran que una dosis de 7,2 mg, tres veces más alta que la actual (2,4 mg), logra una pérdida de peso de hasta el 21 por ciento en personas con obesidad.

Esta decisión se basa en los datos del programa 'STEP UP', en el que los pacientes con obesidad tratados con semaglutida 7,2 mg perdieron en promedio un 21 por ciento de su peso corporal en 72 semanas, y aproximadamente uno de cada tres logró una pérdida igual o superior al 25 por ciento. La seguridad y tolerabilidad de semaglutida 7,2 mg fueron las esperadas para la clase terapéutica de agonistas del receptor GLP-1 (péptido similar al glucagón tipo 1).

"Una reducción media del 21 por ciento se traduce en 23 kilos menos para alguien que pesaba 100 kg, mostrando el impacto real para los pacientes", ha señalado durante la rueda de prensa el endocrinólogo y director del Instituto Clinic de Enfermedades Digestivas y Metabólicas del Hospital Clínic de Barcelona, Josep Vidal.

Además de la reducción ponderal, los datos de 'STEP UP' muestran que el 84 por ciento del peso perdido corresponde a masa grasa, preservando la función muscular. "Durante el estudio evaluamos cuántas veces los pacientes podían levantarse y sentarse de una silla en 30 segundos. A pesar de la pérdida de masa muscular, esta función mejoró ligeramente", ha resaltado Vidal.

Estos resultados se suman a los beneficios ya establecidos de semaglutida 2,4 mg en la reducción del riesgo de eventos cardiovasculares mayores, como infarto de miocardio no letal, ictus no letal y muerte cardiovascular, así como en la mejora de otras complicaciones asociadas a la obesidad, entre ellas el dolor por osteoartritis de rodilla.

Vidal ha explicado que los beneficios de la dosis más alta se limitan principalmente a la pérdida de peso, y que no se observan mejoras significativas en pacientes con diabetes tipo 2. "El impacto sobre el peso corporal es mayor, pero no hay un beneficio adicional sobre el control glucémico en estos pacientes" ha apuntado.

En cuanto a los efectos secundarios de esta dosis, el experto ha detallado que no varían respecto a la de 2,4 mg, y que incluyen náuseas, vómitos, estreñimiento o diarrea, generalmente al inicio del tratamiento.

PERSONALIZAR EL TRATAMIENTO

Josep Vidal ha subrayado que lo habitual es empezar el tratamiento con 2,4 mg y aumentar a 7,2 mg si no hay respuesta por parte del paciente. "Podemos iniciar con la dosis mínima necesaria y ver cómo es la evolución. Ahora tenemos la opción de subir a 7,2 mg, que antes no estaba disponible", ha agregado.

En este contexto el jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición en el Complejo Hospitalario Universidad de Ferrol y actual presidente de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), Diego Bellido, ha indicado que la personalización del tratamiento y el ajuste de la dosis según el perfil del paciente son aspectos clave, ya que no todos los pacientes necesitan la misma intensidad terapéutica.

"En la práctica, no se trata solo de administrar dosis más altas, sino de dar la dosis adecuada al paciente adecuado en el momento adecuado. Esto requiere un planteamiento médico cuidadosamente estructurado", ha destacado.

Bellido también ha resaltado la importancia de un abordaje continuo de la enfermedad. "La obesidad no desaparece automáticamente cuando se pierde peso. El peso puede recuperarse si el paciente suspende el tratamiento antes de consolidar un estilo de vida saludable. Por ello, la terapia siempre debe acompañarse de técnicas estructuradas de educación nutricional, actividad física y seguimiento continuo", ha manifestado.

SE ESPERA UNA NUEVA PRESENTACIÓN DE 7,2 MG EN 2026

Por su parte, el director médico de Novo Nordisk España, Francisco Pajuelo, ha indicado que "con la inclusión de los datos de 'STEP UP' en la ficha técnica, los profesionales sanitarios dispondrán de información sólida y validada que respalda el uso de dosis más altas en aquellas personas que necesitan una pérdida de peso más significativa".

En este sentido, Pajuelo ha señalado que todavía no hay una presentación del fármaco de 7,2 mg, aunque espera que pueda llegar a España antes de que finalice el 2026. "Cualquier médico que lo considere necesario ya puede recetar una dosis de 7,2 mg, pero estamos trabajando para lanzar una presentación específica que contenga esta cantidad y evitar que los pacientes se administren varias dosis. Se espera que llegue este año", ha finalizado.