Cuerpo llama a "apretar" ante final de fondos UE y pide ambición en el nuevo marco financiero de Europa

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el vicelehendakari, Mikel Torres. - H.BILBAO-EUROPA PRESS

Afirma que la negociación de los presupuestos plurianuales de la UE será difícil y "pelearán" para que se mantenga la capacidad de actuación regional

BILBAO, 29 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha llamado a "apretar" y "pulsar el botón del acelerador" en los últimos meses del Plan del Recuperación y Transformación "para aprovechar los fondos". Por otra parte, ha reclamado "más ambición" a la Comisión Europea en su propuesta en torno al nuevo marco financiero plurianual 2028-2034 y ha añadido que "pelearán" para que se mantenga la capacidad de actuación regional.

Cuerpo ha participado ese viernes en Bilbao en la primera edición del Basque Economic Forum, un encuentro en el que también ha participado el vicelehendakari segundo, Mikel Torres, que le ha preguntado sobre diversas cuestiones de actualidad.

Ante la fase final del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el que España ha canalizado los fondos 'Next Generation EU', ha indicado que, más allá de los fondos, detrás de esa iniciativa hay una "agenda importante" de reformas. Ha citado, por un lado, las inversiones, que han hecho posible "salir" del Covid y de la crisis que se produjo "sin cicatrices" y, además, "transformar" la economía.

Sobre la aportación de los fondos, ha citado el aumento del crecimiento potencial, que estaba en torno al 1% o 1,5% "como mucho", y se ha logrado en estos años que las estimaciones lo eleven por encima del 2%, que "era un objetivo inalcanzable para España".

Los fondos también han incidido en las cifras de creación de empleo y ha precisado que, si en España cada 12 meses "se van creando más o menos medio millón de empleos", en los dos últimos años y medio, el 50% de los nuevos empleos se han creado en las cinco ramas de mayores salarios.

Además, gracias al citado Plan de Recuperación, se han sentado "las bases para el futuro", por ejemplo, a través de la apuesta en materia energética, con una "mayor soberanía y un mallado de energía renovable", lo que también protege a España frente a impactos "como pueda ser la guerra de Irán".

"Antes del 2019, 3 de cada 4 horas del día el precio de la electricidad lo determinaba el gas, hoy es el 9% de las horas. Esto es el desacople que estamos consiguiendo reduciendo el impacto o las consecuencias de la guerra de Irán y el incremento de precios energéticos", ha agregado.

También ha destacado la apuesta por las industrias "estratégicas, de futuro e innovadoras". En este sentido, ha indicado que España es el tercer país de la UE donde más crecen las 'startups' y, además, en sectores avanzados.

"Este es otro cambio de la imagen de marca que estamos consiguiendo gracias a los fondos del plan de Recuperación y a las reformas estructurales", ha indicado Cuerpo que también ha destacado la reforma laboral con su incidencia en "la calidad del empleo o la impulsada con la ley "Crea y crece", de manera que hay "menos trabas administrativas" y, si antes se creaban unas 8.000 al mes, ahora más de 12.000, "un salto del 50%".

"APRETAR"

El vicepresidente ha añadido que, para recibir los fondos, hay que hacer los deberes, que "vienen de invertir bien y de reformar". "Este es el éxito que tenemos que mirar pensando hacia adelante, porque se acaban los fondos, tenemos hasta finales de agosto para terminar de ejecutar, hasta finales de año para recibir ese último desembolso y hay que apretar", ha agregado.

A su juicio, hay que "pulsar el botón del acelerador para ser capaces de aprovechar al máximo en su totalidad estos fondos". Cuerpo ha añadido que a las administraciones les corresponde ir certificando que se han ido cumpliendo los hitos y a las empresas les corresponde acelerar también en ese proceso de inversión.

No obstante, ha asegurado que ya están "mirando más allá" y, por ello, parte de los fondos se han usado para crear, dentro del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Fondo "España Crece" que prevé movilizar 120.000 millones en colaboración público-privada. Todo ello, según ha apuntado, para ir mucho más allá del 2026 y que el Plan de Recuperación "no haya sido un espejismo de estos cinco años, sino que quede mucho más por venir".

MARCO FINANCIERO PLURIANUAL

Por otra parte, sobre la negociación del nuevo marco financiero plurianual 2028-2034 en Europa, ha afirmado no va a ser fácil y se ha referido a la discusión existente en el ámbito europeo "sobre la necesidad de invertir en los grandes ejes de autonomía estratégica y de fomentar industrias que son clave a futuro".

Tras recordar que el informe Draghi apuntaba a la necesidad de 1,2 billones de inversión al año en Europa, una vez actualizado, la pretensión es "que suba", pero "no llegaría ni a dos para un periodo de seis años". "Para que nos hagamos una idea del desajuste entre estas dos grandes cifras", ha añadido.

Carlos Cuerpo ha asegurado que "parte de esa necesidad de inversión se tiene que cubrir con financiación del sector privado" y en Europa se avanza en "reforzar la unión de mercado de capitales".

En este sentido, ha recordado la reunión mantenida este pasado jueves por los ministros de Economía y Finanzas de Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y España, "para dar un paso decidido" y en la que alcanzaron un acuerdo "para avanzar en esta unión de mercado de capitales, para que las empresas tengan acceso a mayor financiación y en mejores condiciones".

El ministro ha afirmado que no basta con estas mejoras en la Unión de Mercado de Capitales, sino que "hay que avanzar también desde lo público", en las dimensiones nacional y europea. "Y aquí tenemos que ser ambiciosos", ha señalado.

Tras recordar el "éxito" de la respuesta al Covid con los fondos de recuperación, ha animado a "seguir en la misma línea". "Europa tiene que ser un agente esencial de inversión y de crecimiento. Hay que poner una enorme ambición en la negociación de estos presupuestos plurianuales, que es el marco financiero que se está negociando ahora mismo", ha indicado.

A su juicio, la actual propuesta de la Comisión "baja demasiado la ambición" o los fondos relacionados con dos "políticas esenciales para España", una de ellas la PAC y otra la política de cohesión.

Además, ha indicado que hay "un gran fondo de competitividad" que tiene que servir para "dar seguimiento a los grandes proyectos de inversión" y cree que "puede ser incluso más ambicioso". A su juicio, hay criterios que "están bien hechos y son buenos para España", como que la asignación de estos fondos vaya "a los mejores proyectos y más eficientes". "En ese caso, aquí tenemos todas las de ganar", ha señalado Cuerpo, que cree que se va a poder seguir accediendo a "muchos fondos en Europa, pero este fondo debería tener incluso mayor capacidad".

Ha añadido que otra sus propuestas es "repensar" el calendario que hay asociado al pago de los intereses de 'Next Generation' porque la de la Comisión Europea es "plana en cuanto a que proponen que todos los años se paguen los mismos intereses, unos 24.000 millones al año".

"Si estos 24.000 los ponemos en función del PIB, a corto plazo es un mayor porcentaje que el que van a suponer estos 24.000 cuando hayamos crecido dentro de seis años", ha agregado. Cuerpo ha planteado un "cambio sencillo" como "pagar la misma proporción de PIB todos los años, en vez de pagar la misma cantidad en términos absolutos". Ello, según ha precisado, libera de manera directa para ese periodo unos 90.000 millones.

El ministro ha señalado que queda mucha negociación y va a ser difícil y ha apuntado que otro elemento "esencial" es "hasta qué punto se va a perder o no esa capacidad de actuación a nivel regional".

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