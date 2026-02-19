La Comisión Europea presenta al Congreso su plan antidrones y la misión del Ártico para reforzar su seguridad

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, en un debate en el Parlamento Europeo en E.Strasburgo (Francia) - FRED MARVAUX

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Defensa, el democristiano lituano Andrius Kubilius, comparece este jueves en la Comisión Mixta para la Unión Europea (Congreso-Senado) para dar cuenta de los planes de los Veintisiete para reforzar su defensa y su seguridad. Previsiblemente abordará, entre otros, el nuevo plan antidrones del bloque europeo, el respaldo a Ucrania frente a Rusia y la nueva misión de seguridad en el Ártico frente a las amenazas de Donald Trump contra Groenlandia.

La Comisión Europea presentó su plan de acción para hacer frente a las crecientes amenazas que plantean los drones para la seguridad de la UE a mediados de la semana pasada, en el marco de la problemática derivada por sobrevuelos hostiles, violaciones del espacio aéreo y perturbaciones en los aeropuertos relacionados con drones y globos sonda que los Veintisiete atribuyen a Rusia.

El plan propone un desarrollo tecnológico y un rápido aumento de la producción industrial; renovar las normas vigentes sobre los drones aéreos y civiles y adaptarlos a las nuevas realidades; la creación de una etiqueta de 'drones de confianza de la UE'; el aprovechamiento de las tecnologías y las redes 5G para detectar mejor los drones; un refuerzo de las respuestas a la actividad de drones malintencionados; de la capacidad de defensa de Europa contra estos vehículos no tripulados; y la creación de un nuevo Centro de Excelencia Antidrones, entre otras.

HAY QUE DISEÑAR UN ESCUDO

El propio Kubilius aseguró que la puesta en marcha del plan materializa la idea del "muro antidrones". "Para lograr una verdadera preparación en materia de defensa, Europa debe ser capaz de proteger sus fronteras y lugares críticos mediante un escudo sofisticado y de múltiples niveles que pueda detectar y neutralizar cualquier amenaza en tiempo real", agregó. Además, cree que la industria de defensa europea podrá beneficiarse del plan.

En la reunión mantenida en Bruselas por los ministros de Defensa de la UE el miércoles pasado, los titulares de la materia abordaron las perspectivas de seguridad del bloque comunitario para 2026, con el debate de la nueva estrategia europea de seguridad de fondo. Además, trataron la manera de aumentar el apoyo a financiero a Ucrania.

Los Veintisiete creen que es importante que las prioridades urgentes de Kiev "sean atendidas" y qué también se le dé flexibilidad en el uso del préstamos de 90.000 millones de euros ratificado ese mismo miércoles por el Parlamento Europeo para cubrir las necesidades financieras de Ucrania.

Además, se debatió la contribución que podría hacer la UE a las garantías de seguridad que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reclama de cara a la negociación de una paz con Rusia.

Los ministros de Defensa de la UE también departieron sobre la operación 'Centinela del Ártico' de la OTAN, lanzada a mediados de esta semana para reforzar la seguridad y presencia militar de la Alianza en la región, resultado del acuerdo alcanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general aliado, Mark Rutte, tras la crisis abierta por las pretensiones de la Casa Blanca de anexionarse Groenlandia, un territorio autónomo danés.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, aprovechó para proponer una iniciativa marítima en el Báltico que una los esfuerzos de las fuerzas navales de todos los Estados miembro que quieran sumarse, con el fin de reforzar la unidad de acción de la UE desplegando presencia marítima comunitaria en la región.

AUMENTO DEL GASTO EN DEFENSA

Además, Kubilius informará previsiblemente sobre el incremento del gasto e inversión en defensa en el seno de la UE. En 2024, el gasto de los Estados miembro alcanzó los 343.000 millones de euros, con un gasto de 106.000 millones de euros en inversiones. En 2025, ascendió a unos 381.000 millones de euros.

Se han puesto en marcha algunas herramientas, como el instrumento Acción por la Seguridad de Europa, un instrumento financiero que proporciona hasta 15.000 millones de euros en préstamos para ayudar a los Estados miembros a invertir más en la producción de la industria de defensa mediante la adquisición común.

Además, la UE permite a los Estados miembros utilizar la cláusula de salvaguardia nacional para ofrecerles mayor flexibilidad presupuestaria y, por tanto, gastar más en defensa. Asimismo, ha puesto en marcha un programa de financiación que proporcionará 1.500 millones de euros en forma de subvenciones para impulsar la industria de defensa europea el período 2025-2027 y un Fondo Europeo de Defensa que promueve la cooperación transfronteriza en materia de investigación y desarrollo en el ámbito de la defensa. Cuenta con un presupuesto de 8.800 millones de euros para el período 2021-2027.