El Congreso declara "irrevocable" la presencia de España en la UE con el voto en contra de Vox y Podemos

El diputado de Sumar Agustín Santos interviene durante una sesión plenaria en el Congreso, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). La sesión cuenta con la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves una iniciativa impulsada por el PSOE para declarar "irrevocable" la pertenencia de España a la Unión Europea (UE) y reafirmar el compromiso con el proyecto europeo como "garante de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la seguridad y la estabilidad económica".

La proposición no de ley, debatida el pasado martes, ha contado con el respaldo de Sumar, PNV, Bildu, ERC, UPN, Compromís, Coalición Canaria y el BNG y con los votos en contra de Vox y Podemos. Se han abstenido los diputados del PP y de Junts.

El texto aprobado, cuya redacción ha sido pactada por PSOE y PNV, expresa el reconocimiento a quienes hicieron posible la adhesión de España a las entonces Comunidades Europeas y a quienes han trabajado durante estas décadas para consolidarla y fortalecerla.

FORTALECER LA SOBERANÍA EUROPEA

También reclama apoyar en el Consejo Europeo el proyecto de reforma de los Tratados para fortalecer la soberanía e independencia europea, dotando a la Unión de mayor capacidad de actuación en política exterior, seguridad, defensa, energía, industria y triple transición ecológica, digital y social, garantizando al mismo tiempo la cohesión social y territorial y el principio de subsidiariedad.

En oro punto se aboga por impulsar, en el seno de las instituciones comunitarias, el pleno desarrollo de los Tratados y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en relación con las regiones y pueblos de la UE.

Así, se reclama promover las modificaciones normativas necesarias para que las regiones e instituciones equivalentes cuenten con "voz propia" e impulsar, junto con el resto de Estados miembros, el reconocimiento del euskera, gallego y catalán como lenguas oficiales de la Unión.

"EUROPEÍSMO CRÍTICO" DE LOS SOCIOS DEL GOBIERNO

Durante el debate el martes de la iniciativa en el Congreso, algunos socios del PSOE lanzaron críticas a las actuales políticas europeas. Desde ERC, el parlamentario Francesc-Marc Álvaro pidió que la UE "no se traicione a sí misma" con centros de internamiento en terceros países para migrantes, mientras que el diputado de Bildu Jon Iñarritu criticó los "dobles estándares" europeos ante Palestina, el Sáhara, los kurdos o los tibetanos.

Asimismo, el portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, declaró que las ideas de Europa como garantía de democracia, prosperidad y paz actúan ya como "ideas zombies" y acusó a la UE de estar en un proceso de rearme y militarización y de funcionar como un "protectorado político-militar de Estados Unidos". En la misma línea se ha colocado el diputado del BNG, Néstor Rego, que señaló que la Unión representa "la lógica de la deshumanización" por su actitud ante Palestina.

Por su parte, la diputada de Compromís Águeda Micó ha criticado a Europa por ser "una mera espectadora" ante los conflictos internacionales. La parlamentaria de Junts Marta Madrenas afirmó que Europa "no es perfecta y que demasiadas veces ha actuado con lentitud y burocracia" ante crisis políticas y humanitarias.

CRÍTICAS A LA UTILIZACIÓN DE LA UE POR PARTE DEL GOBIERNO

Por otro lado, la diputada del PP Milagros Marcos afirmó que la Unión Europea "no es una marioneta al servicio del Gobierno", "ni un decorado político para que vengan aquí a ocultar su corrupción", ni "un cajero automático del que sacar dinero para sus mordidas".

Desde Vox, el diputado de Vox José María rechazó cualquier evolución "federalizante" de la Unión y criticó lo que considera infracciones del principio de atribución, del principio de subsidiariedad y una "hiperregulación" que, según ha dicho, sofoca la iniciativa privada.