El Congreso estudia declarar "irrevocable" la presencia de España en la Unión Europea

Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso debatirá este martes una proposición no de ley del PSOE para que se declare "irrevocable" la pertenencia de España a la Unión Europea (UE) y se reafirme el compromiso con el proyecto europeo como "garante de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la seguridad y la estabilidad económica".

La iniciativa, recogida por Europa Press, se ha presentado aprovechando que precisamente este año se cumple el 40 aniversario de la entrada de España en la UE, y por ello se pretende reconocer también a quienes hicieron posible la adhesión de nuestro país a las entonces Comunidades Europeas, y a quienes han trabajado durante estas décadas para consolidarla y fortalecerla.

Además, la iniciativa del PSOE quiere apoyar en el Consejo Europeo el proyecto de reforma de los Tratados para fortalecer la soberanía e independencia europea.

Los socialistas esgrimen que, "en tiempos de incertidumbre como los que vivimos", es importante reafirmar el europeísmo y apostar "con firmeza" por un continente "más cohesionado, promoviendo el desarrollo del concepto de ciudadanía europea, fortaleciendo el pilar europeo de derechos sociales, avanzando en la triple transición ecológica, digital y social, impulsando la autonomía estratégica y liderando un orden internacional basado en la defensa de los valores democráticos, la legalidad internacional y los derechos humanos".

Frente a los euroescépticos, los socialistas defienden una Europa más fuerte, justa, solidaria y democrática". "Más Europa ha sido y es hoy la respuesta. El verdadero patriotismo está hoy en defender Europa", afirman.

MIRAR AL FUTURO "CON AMBICIÓN Y COMPROMISO"

Por eso, en la iniciativa, además de expresar el reconocimiento a quienes hicieron posible la incorporación de España a la UE y a quienes han trabajado durante estas décadas para consolidarla y fortalecerla, instan a "mirar hacia el futuro con ambición y compromiso" porque la Unión "no es solo una organización supranacional, sino un espacio de convivencia, respeto mutuo y libertad que tantas décadas ha costado consolidar y que ahora se seguir impulsando con determinación".

La proposición recuerda que la incorporación de España a la Unión Europea fue un hito que "marcó la evolución" de la nación y supuso un impulso a la modernización de su economía, industria y agricultura, gracias a mecanismos como los Fondos de Cohesión, la PAC, la eliminación de barreras arancelarias o la adopción del euro como moneda única.

"La integración europea ha tenido también un importante impacto social para la ciudadanía que ha podido disfrutar de derechos como la libre circulación, la integración cultural o el acceso a la educación y el mercado laboral en los diferentes países. Además, Europa ha sido motor de derechos sociales: los avances en igualdad de género, protección medioambiental o derechos laborales y lucha contra la discriminación tienen un fuerte componente comunitario", apuntan.

El texto también reconoce que España ha sido un impulsor del proyecto europeo como país "referente en solidaridad, integración, modernidad y crecimiento económico". "Ocupamos el cuarto puesto en paridad de género en la Unión Europea y somos una de las economías más sostenibles, generando el 40% del crecimiento de toda la eurozona", subrayan.