Cuerpo replica al informe del Tribunal de Cuentas: "España cumple con reformas comprometidas en el Plan de Recuperación"

El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, en una atención a medios en Sevilla. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que el Ejecutivo no tiene ninguna "preocupación" en relación con las preguntas que la Comisión Europea está realizando tras conocer el último informe del Tribunal de Cuentas, que recoge que el Gobierno tuvo que recurrir en noviembre de 2024 a 2.389,4 millones de euros de fondos europeos para pagar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de crédito presupuestario que ha generado la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023.

Sobre este particular, el vicepresidente primero ha enfatizado, en una atención a medios en Sevilla, con motivo de su presentación de la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en el ciclo electoral organizado por Europa Press, el hecho de que "todos los fondos específicos que vienen del marco del 'Next Generation', del Plan de Recuperación, se van a utilizar para las inversiones que vienen incluidas" en el mismo.

"España, como el resto de estados miembros, cumple con los hitos y objetivos, es decir, con las reformas y las inversiones que tenemos comprometidas", ha indicado.

El ministro de Economía ha subrayado la "importancia de trasladar el mensaje de que la totalidad de los fondos del Plan de Recuperación se destinarán a las inversiones previstas" y, preguntado sobre la legalidad o no de usar fondos para el pago de pensiones, ha insistido en que en un contexto de prórroga presupuestaria, "el espacio para gastar los créditos de un año a otro se reparten en función de las necesidades de gasto".

"Es un elemento técnico asociado a la prórroga presupuestaria y los fondos del Plan de Recuperación van a las inversiones previstas. Esto es un contexto de total normalidad, es un elemento técnico", ha argumentado Carlos Cuerpo.

El Tribunal de Cuentas concluye en su último informe que ha detectado "salvedades o incidencias" que el Gobierno debe "corregir". Una de ellas es que la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos "ineludibles" de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al considerar que no comprometían el cumplimiento del Plan de Recuperación ni la capacidad de absorción de fondos europeos.

El Tribunal expone que esta actuación del Gobierno se llevó a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que "deberían haber quedado mejor justificados", pues el organismo entiende que existe "una incertidumbre" sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes de los fondos europeos para financiar modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio.

En lo que respecta a las obligaciones en pensiones, el Tribunal de Cuentas también apunta que la prórroga presupuestaria ha venido provocando que el presupuesto siga siendo el mismo que el fijado para 2023, algo que ya en 2024 provocó una infravaloración neta de esta partida de 1.008,4 millones de euros.

Otro efecto de la prórroga presupuestaria es que los créditos definitivos superaron en 77.341,9 millones de euros a los iniciales, de los cuales el 95% se tuvieron que financiar apelando a la variación del saldo vivo de la deuda. Eso sí, el organismo indica que el buen comportamiento de los ingresos permitió que dicha variación del saldo vivo de la deuda no alcanzase este importe.

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