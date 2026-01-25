El director del Museo de Auschwitz: "Trump nos está ayudando a entender" que Europa tiene valores

El director del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, Piotr Cywinski, en una entrevista de Europa Press. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Critica a los autores de novelas que utilizan el campo de concentración "solo para ganar dinero"

El director del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, Piotr Cywinski, ha apostado por volver a debates en la UE como el que llevó al Tratado de Lisboa, y ha señalado: "Creo que (Donald) Trump nos está ayudando a entender que Europa es una Europa de valores. No es una Europa con un enfoque exclusivamente comercial de la realidad. No es un espacio de ese bazar político que se propone ahora a nivel internacional".

En una entrevista de Europa Press en Barcelona por su participación esta semana en una conferencia sobre memoria organizada por el Observatorio Europeo de Memorias (EUROM) de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, ha sostenido que, desde el ataque de Rusia a Ucrania, la UE está dispuesta a replantearse temas que no se llegaron a concretar en el Tratado de Lisboa, como tener "una defensa común y una política exterior común".

"Somos incapaces de responder de forma contundente y unida a algunas propuestas de Rusia, China o incluso Estados Unidos si no contamos con algunos elementos de política común en materia de defensa y política exterior", ha afirmado.

MEMORIA HISTÓRICA

También ha lamentado que no se está haciendo suficiente en políticas de memoria en Europa, y considera que en las escuelas se está enseñando "como hace 20 años", mientras que el mundo ha cambiado y no se está previniendo a los niños de la influencia de las redes sociales, de las noticias falsas de Internet y de la propaganda.

"No les estamos previniendo de algunas estúpidas ideologías falsas que están muy concentradas y crecen muy rápido, sobre todo porque nadie sabe lo que va a pasar. Por eso es muy fácil jugar con el miedo", y ha advertido del problema de que se esté utilizando el miedo en esa propaganda populista, que considera que se está expandiendo en Europa.

Preguntado sobre por qué está creciendo la extrema derecha y si cree que hay un sector que lo está haciendo con la intención de volver al pasado, Cywinski ha respondido que "aquellos que miran hacia la extrema derecha están mirando al pasado de una manera muy errónea, muy simplificada", pero ha añadido que es imposible decir nada sobre el futuro si no se mira al pasado.

También ha señalado que para comprender este auge de la extrema derecha se debe "superar esta división entre derecha e izquierda, es algo más", y ha señalado que se ha dado cuenta de esto cuando ha escuchado hablar a adolescentes, ya que, asegura, no hablan como la extrema derecha de los libros.

Para el director del Museo de Auschwitz, el Holocausto --este martes es el Día Internacional en Memoria de las Víctimas-- debería enseñarse en las escuelas más allá de las clases de historia, y ampliar el enfoque a "clases de educación cívica, en algunos enfoques de sociología o en algunas clases sobre medios de comunicación", ya que ayudaría a las nuevas generaciones a comprender mejor los riesgos de su época.

NOVELAS SOBRE AUSCHWITZ

Cywinski ha criticado que muchos libros de ficción se sitúen en Auschwitz, un nombre que suele aparecer en su título, y no en otros campos de concentración: "Es una forma horrible de utilizar la horrible muerte de más de un millón de personas solo para ganar dinero, es algo que me parece totalmente inmoral", ha lamentado.

Además, ha señalado que en muchos de esos libros hay datos históricamente incorrectos, y ha reprochado a los autores de esas novelas que no se hayan puesto en contacto con los historiadores del Museo ni han consultado sus archivos: "No llegó ni un solo correo electrónico para comprobar si algo es cierto".

Por ello, considera que este tipo de publicaciones pueden "provocar una distorsión en la forma en la que el gran público se imagina Auschwitz", ya que a partir de esos libros, también se han hecho películas, ha recordado.

EL CONCEPTO DE GENOCIDIO

Al ser preguntado por si cree que en el futuro se reconocerá como un genocidio lo que está ocurriendo en Gaza, Cywinski ha asegurado que no lo sabe, porque no es jurista sino historiador: "Genocidio es un término jurídico, es un término de acusación según algunas convenciones internacionales. Por lo tanto, es demasiado elevado, es algo que debe decidir un tribunal internacional".

También ha sostenido que no le gusta que se haga una comparación entre la Segunda Guerra Mundial y Gaza: "La he oído cientos de veces, pero para mí resulta muy, muy peligroso intentar acusar al pueblo judío de lo que sufrió hace 80 años. Nunca vi nada parecido en Ruanda, Camboya, Armenia o tantos otros lugares".

