La Federación de Caza pide a C.Valenciana oponerse a limitaciones a la captura de codorniz, porrón común y ánade silbón

IMAGEN DE UNA CODORNIZ - FEDERACIÓN DE CAZA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

VALENCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Caza de la Comunitat Valenciana ha solicitado esta semana a la Dirección General de Medio Natural de la Generalitat Valenciana que adopte "una postura contundente en contra de las posibles restricciones" a la captura de "la codorniz, el porrón común y el ánade silbón que podrían plantearse en el mes de febrero en el seno de la Comisión Europea".

La entidad, que ha informado de esta petición en un comunicado, ha señalado que la reclamación se enmarca en una iniciativa coordinada en el ámbito nacional por la Real Federación Española de Caza a la que se han sumado las federaciones autonómicas para "trasladar a las administraciones la preocupación del sector cinegético ante las recomendaciones formuladas por el Consorcio Científico de la Comisión Europea".

Asimismo, ha destacado que los días 12 y 13 de febrero está prevista una reunión de la Task Force europea en la que se abordará la situación de estas aves, y ha detallado que antes, el 29 de enero, el Gobierno español y las comunidades autónomas "deberán consensuar una posición común sobre esta cuestión".

La Federación de Caza de la Comunitat Valenciana ha comentado que "el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya manifestó públicamente, en noviembre de 2024, su rechazo a una prohibición temporal o a nuevas restricciones para la caza de estas especies", al considerar que los datos científicos disponibles "no respaldan la adopción de medidas preventivas".

La entidad valenciana ha recalcado "la necesidad de mantener esta postura y defenderla en los foros de debate europeos". Ha apuntado que esos datos "proceden, entre otras fuentes, del proyecto Coturnix, impulsado por Mutuasport y la Fundación Artemisan".

En el escrito remitido a la Dirección General de Medio Natural, la Federación de Caza Valenciana expone para justificar su petición argumentos como "la falta de solidez técnica de las recomendaciones europeas, la escasa utilidad real de las restricciones propuestas y el riesgo de que estas medidas resulten contraproducentes para la correcta gestión, seguimiento y conservación de estas especies".

"INJUSTIFICADO"

Asimismo, la federación ha subrayado que "la caza regulada ha sido históricamente una herramienta clave para la monitorización de estas aves y para la mejora de su hábitat", por lo que ha considerado "injustificado señalar a los cazadores como responsables de un posible declive poblacional".

"La Comunitat Valenciana tiene una larga tradición de gestión responsable de la caza. Y esa experiencia debe ser escuchada en los foros donde se toman decisiones que afectan a nuestro territorio", ha señalado la presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, Lorena Martínez.

Martínez ha añadido que "los cazadores valencianos no rehuyen su responsabilidad y están abiertos a seguir mejorando los mecanismos de seguimiento y conservación de la codorniz, el porrón común y el ánade silbón", pero ha concretado que "no aceptarán medidas injustificadas que señalen a la caza como el origen de problemas que responden a factores mucho más complejos como la pérdida de hábitat o los cambios en los usos agrarios".