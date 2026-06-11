Irene Montero critica la falta de "propuesta seria" de las Generalitat al profesorado en huelga: "Ni la peor patronal"

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero. - EDU MANZANA/EUROPA PRESS

VALENCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha alabado "la lucha" del profesorado valenciano en huelga, que constrasta, a su parecer, con la "vergüenza" de "una Generalitat a la que hay que pedirle que se siente a negociar como si fuese para sus hijos y para sus hijas". "Ni la peor patronal tiene cinco semanas de huelga indefinida de sus trabajadores y trabajadoras y no hace una sola propuesta seria".

Así lo ha declarado la representante de la formación 'morada' en València, donde ha vuelto a asistir a una manifestación convocada por las organizaciones impulsoras del paro en la enseñanza pública valenciana no universitaria.

"Estamos de nuevo aquí para apoyar a todos los y las profes de la educación valenciana en sus reivindicaciones, que sepan que no están solas, que estén muy orgullosas y que queremos que sigan enseñando a nuestras hijas e hijos, porque las profes luchando también están enseñando, son un orgullo", ha exclamado.

Para Montero, esta "imagen del orgullo contrasta con la imagen de la vergüenza de una Generalitat a la que hay que pedirle que se siente a negociar como si fuese para sus hijos y para sus hijas". "Tanto que admiran a la empresa privada, ni la peor patronal tiene cinco semanas de huelga indefinida de sus trabajadores y trabajadoras y no hace una sola propuesta seria", ha reprochado.

Por ello, ha instado a los miembros de la administración valenciana a que "se sienten a hacer una propuesta seria y a que atiendan a las reivindicaciones, porque es incomprensible que si las demandas de los profes y las profes, las firmaría cualquier familia, no las firme la Generalitat".

En la misma línea, ha lamentado que el Consell "no cuide y, al contrario, desproteja a quienes están haciendo uno de los trabajos más importantes de la sociedad, que es educar".

"UN EJEMPLO PARA TODA LA GENTE DECENTE"

En definitiva, ha reclamado al gobierno valenciano que "dote de apoyo a los profes, que estamos con ellos y con ellas y que están siendo un ejemplo para toda la gente decente no solamente del País Valencià sino también para toda España".

En términos similares, la coordinadora autonómica de Podem País Valencià, María Teresa Pérez, ha animado a "seguir apoyando a la comunidad educativa en este último día --en referencia a la suspensión temporal del paro decidida por los docentes-- después de la propuesta nefasta e infame de la Conselleria".

Ha acusado al departamento que dirige la consellera Carmen Ortí de negociar "con absoluta mala fe, de manera soberbia y absolutamente insuficiente cuando tiene cinco semanas al profesorado en huelga reclamando mejoras para la educación pública que es de todos y de todas".

"Nosotros estamos al lado de esos profesores que no solo reclaman mejores salarios para ellos y para ellas, sino que también están reclamando mejoras para los alumnos, para las infraestructuras, menos burocracia y pensamos que esta Conselleria directamente no ha tenido voluntad de acuerdo en ningún momento, ha planteado cosas absolutamente insuficientes", ha remarcado.

Por tanto, ha apostillado, "el mensaje de hoy tiene que ser claro: aunque esta huelga ahora tiene una suspensión, una interrupción estratégica, vamos a volver más fuertes y vamos a continuar movilizándonos junto a los profesores. Los profesores siguen en lucha y van a seguir luchando hasta aquellas garantías de mejoras claras en la educación pública valenciana".

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