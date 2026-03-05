Marlaska dice que la regularización respeta la legalidad y seguridad en la UE y que ningún país ha pedido explicaciones

Archivo - El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 26 de junio de 2024, en Madrid (España). La financiación singular para Cataluña protagoniza hoy la sesió - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este jueves en Bruselas que la regularización extraordinaria de migrantes prevista en España se va a hacer con "todas las garantías de legalidad y de seguridad" para el conjunto de los Estados miembro, al tiempo que ha afirmado que ninguno de los socios ha pedido hasta ahora explicaciones al Gobierno por esta medida.

"Venimos preparados para cualquier debate, trabajamos permanentemente y, sobre todo, en el marco de la Unión Europea. En este sentido, nadie ha pedido explicaciones (sobre la regularización extraordinaria), ni está hoy sobre la mesa", ha indicado el ministro a la prensa en Bruselas, a su llegada a una reunión de ministros de Interior de la Unión Europea.

Preguntado por si teme que los socios que ven con más recelo la medida pidan explicaciones, Marlaska se ha mostrado abierto a tratar el asunto si algún otro ministro plantea dudas, pero al tiempo se ha mostrado seguro de que los demás socios en la UE "saben realmente que esta regularización emprendida por el Gobierno de España obedece a la necesidad de la protección de los derechos de personas que ya están con nosotros".

Así, el ministro también ha recalcado que la medida "se va a hacer con todas las garantías de legalidad y de seguridad para el conjunto de los Estados miembro"; al tiempo que ha argumentado que otros Estados miembro han tomado medidas "en un sentido u otro" para resolver situaciones similares y evitar que "no se viva en la irregularidad".

Desde que el Gobierno anunció la intención de llevar a cabo una regularización extraordinaria de migrantes en España, la Comisión Europea ha recordado en varias ocasiones que se trata de una cuestión que recae exclusivamente bajo la competencia nacional, por lo que Bruselas no tiene nada que decir al respecto; más allá de que es una opción "posible" para responder a las necesidades del mercado laboral.

Con todo, el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, dijo en un reciente debate ante el Parlamento Europeo dedicado a la situación en España que las autoridades nacionales deben también garantizar que la aplicación de una regularización extraordinaria no tenga "consecuencias negativas" en el resto de países de la Unión Europea.

"La migración es un reto compartido entre los Estados miembro y la Unión Europea (...). Algunos asuntos siguen bajo responsabilidad de los Estados miembro y al mismo tiempo esa responsabilidad supone que cada Estado miembro debe garantizar que sus decisiones no tienen consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea. Es un principio general de nuestra Unión", argumentó.

BALANCE DE SCHENGEN Y PACTO MIGRATORIO

En la reunión a la que acude Marlaska, los ministros de Interior de los 27 harán balance de la situación del espacio sin fronteras Schengen, en donde al menos cinco países mantienen controles internos sistemáticos pese a que las reglas obligan a que sean temporales, y evaluarán también los avances en la aplicación del Pacto de Migración y Asilo, que los Estados miembro deben tener plenamente en marcha a más tardar el próximo junio.

En el caso de la libre circulación dentro de Schengen, el ministro español ha defendido el espacio sin fronteras como "uno de los grandes hitos" de la Unión e insistido en la importancia de "recuperar" el formato de Schengen que permite proteger la frontera exterior, al tiempo que se permite "en todo momento la libre circulación" dentro de la Unión y que los controles internos "sean evidentemente algo excepcional".

"Nosotros estamos preocupados porque al día de hoy eso no es una realidad, pero siempre lo pondremos encima de la mesa y trabajaremos al respecto. Yo creo que cada vez con el apoyo de más Estados miembro", ha concluido.

En cuanto al Pacto de Migración, que países como Hungría y Polonia rechazan aplicar, Marlaska ha apuntado que España está haciendo sus deberes, al tiempo que ha defendido las políticas de "cooperación y colaboración" con los países de origen y tránsito como el "camino más adecuado y más razonable" para agilizar los retornos, frente a otras medidas adoptadas en el seno de la UE, como los centros de deportación en terceros países, a los que España se opone desde la "crítica sana y jurídica".

