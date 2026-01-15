Parlamento Europeo.- Agenda audiovisual de Europa Press para el 15 de enero

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 15 de enero de 2025:

1.- 09.00 horas: En Madrid, desayuno de Nueva Economía Fórum con la participación del presidente de Aena, Maurici Lucena, con la presentación del ministro de Transportes, Óscar Puente. Real Casino Gran Círculo de Madrid (Alcalá, 15)

2.- 10.00 horas: en Toledo, la vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre; la portavoz del grupo socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar; y el portavoz de Empleo y Agricultura del grupo parlamentario socialista, Antonio Sánchez Requena, mantienen un encuentro con el secretario general de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda; la presidenta de Asaja Toledo, Blanca Corroto; y Alejandro García Gasco, miembro de la Comisión Ejecutiva Regional de UPA CLM, en la sala de reuniones del grupo socialista, en el Parlamento autonómico. A las 11.30 horas, ofrecerán una rueda de prensa en la sala de prensa institucional de las Cortes..

3.- 10.30 horas: Comparecencia de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, Dña. María Jesús Montero Cuadrado, ante el Pleno del Senado, para dar cuenta de las responsabilidades políticas derivadas de los casos de corrupción objeto de investigación judicial que afectan a su departamento.

4.- 10.30 horas: Comparecencia de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Dña. Sara Aagesen Muñoz, ante el Pleno del Senado, para dar cuenta de las responsabilidades políticas derivadas de los casos de corrupción objeto de investigación judicial que afectan a su departamento.

5.- 10.30 horas. Manifestación de Metges de Catalunya en el marco de la huelga de facultativos. A las 12.30 declaraciones.

6.- 10.30 horas: en Toledo, el Ayuntamiento de Gálvez presenta la programación de la Fiesta de San Antón, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, en la Taberna La Esencial, con la intervención del vicepresidente de la Diputación, Joaquín Romera; del alcalde de Gálvez, Manuel Fernández y del concejal de Turismo, Enrique Gamero

7.- 10.30 horas. Recursos de la Bolsa de Madrid.

8.- 11.00 horas: Sesión Plenaria extraordinaria en el Congreso de los Diputados. Comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre la posición de España ante la situación en Venezuela, entre otros asuntos.

9.- 11.00 horas: En Madrid, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, preside la primera reunión del Consejo Asesor de Vivienda. Al término, atiende a los medios. Ministerio de Vivienda (Paseo de la Castellana, 67).

10.- 11.00 horas. En BILBAO, Aitor Esteban, presidente del EBB del PNV, realiza declaraciones en el marco de la sesión de trabajo de su formación con clústeres para conocer de primera mano los distintos análisis presentes y diseñar la planificación de prioridades comunes de cara al trabajo europeo que se desarrollará en los próximos meses. En BAT