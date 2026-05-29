Parlamento Europeo.- Agenda audiovisual de Europa Press para el 29 de mayo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 29 de mayo de 2025:

1.- 09.00 horas: La ministra de Sanidad, Mónica García, inaugura el Acto por el Día Mundial sin Tabaco, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer y la OMS. Oficina del Parlamento Europeo (P.º de la Castellana, 46).

2.- 09.45 horas: Declaraciones del secretario general de UGT Pepe Álvarez y el secretario general de UGT de Catalunya Camil Ros tras visitar a los delegados sindicales de Towa Pharmaceutical Europe (Martorelles. Polígon Can Roca. Sant Martí 75)

3.- 10.00 horas: En Bilbao, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, participa en el Basque Economic Forum, en la Universidad de Deusto (C/ Ramón Rubial, 1).

4.- 10,30 horas: en Mérida, la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, presenta el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Extremadura 2026, en la Sala de Autonomía de la Asamblea. Previamente, a las 10,15 horas los registrará en la Asamblea, y a las 10,25, los entrega al presidente de la Cámara regional, Manuel Naharro.

5.- 10.30 horas: En Madrid, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ofrece una rueda de prensa. Sede nacional (C/ Génova, 13).

6.- 11.00 horas: En Madrid, la Reina Letizia asiste a la inauguración de la 85º edición de la Feria del Libro de Madrid. Parque de El Retiro (Plaza de la Independencia, 7).

7.- 11.00 horas: En Madrid, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) celebra una rueda de prensa para presentar el Estudio sobre la regla de gasto de pensiones. Sede AireF (C/ José Abascal, 2, 2ª planta).

8.- 11.00 horas: en Chiloheches, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido participan en el acto de inauguración de la plataforma logística OnTime en Chiloeches, en el camino de la Vega, 72.

9.- 12.00 horas: en Valladolid, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, inaugura la Feria del Libro 2026. Plaza Mayor.

10.- 12.00 horas: En Paterna (Valencia), el ministro de Hacienda, Arcadi España, atiende a los medios antes de inaugurar el nuevo edificio de oficinas de TRAGSA y reunirse con sus directivos, en el Polígono L'Andana (Av. Industria, 28).

11.- 12.00 horas. Altas temperaturas en Sevilla y Mérida

12.- 12.30 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta el Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior. Intervienen también el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Sede del Instituto Cervantes (C/ Alcalá, 49).

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv