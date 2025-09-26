Parlamento Europeo.- Agenda gráfica para el día 26 de septiembre de 2025

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

NACIONAL

-- 09.00 horas. En Madrid, el ex alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, presenta a la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, durante un desayuno de Fórum Europa.

-- 09.00 horas. En Barcelona, inauguración de Àgora Cívica del Mondiacult con el ministro Ernest Urtasun, el alcalde Jaume Collboni, la consellera Sònia Hernández y el comisario Jordi Baltà. A las 9.30 conferencia de la relatora especial de Naciones Unidas en derechos culturales Alexandra Xanthaki (CCCB) -- 09.00 horas. En Ferrol, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, visita el Concello de Ferrol, donde será recibida por la corporación municipal y su alcalde, José Manuel Rey Varela.

-- 09.00 horas. En Málaga, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, inaugura el foro 'Ciberseguridad e Inteligencia Artificial; retos y oportunidades para la empresa' organizado por el Banco Santander y Grupo Joly.

-- 09.15 horas. En Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, inaugura la Conferencia Beyond Growth.

-- 10.00 horas. En València, rueda de prensa del presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL), Vicente Lafuente.

-- 10.30 horas. En Navarra, los Reyes junto a la Princesa de Asturias y Viana realizarán una visita a la Comunidad Foral de Navarra.

-- 10.30 horas. En Bilbao, declaraciones del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, antes de acudir a la Apertura del Año Judicial 2025-2026

-- 10.30 horas. En Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne con el portavoz del Partido Popular, Carlos Díaz-Pache con motivo del inicio del periodo de sesiones.

-- 10.30 horas. En València, rueda de prensa de la Policía en el Complejo Policial de Zapadores para informar de la desarticulación de una organización criminal dedicada a la introducción de cocaína en el Puerto de Valencia.

-- 11.00 horas. En Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne con la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

-- 11.30 horas. En Madrid, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, mantiene una reunión con los promotores públicos de vivienda para presentarles el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

-- 11.30 horas. En Valencia, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, preside la entrega de los Premios Turisme Comunitat Valenciana 2025. LUGAR: Bombas Gens Centro de Artes Digitales.

-- 11.30 horas. En Bilbao, llegada del ministro de Justicia al Palacio de Justicia de Bilbao, donde se reunirtá con el presidente del TSJPV. En la entrada por Jardines de Albia del TSJPV.

-- 11.30 horas. En Málaga, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, atiende a los medios antes de participar en un encuentro con el sector gaming en el Espacio Comic Con Andalucía, de la San Diego Comic-Con Málaga 2025.

-- 12.50 horas. En Bilbao, el Lehendakari, Imanol Pradales, acude a la Apertura del Año Judicial 2025-2026, acompañado por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José. En el TSJPV.

-- 16.30 horas. En Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne con la portavoz del PSOE, Mar Espinar.

-- 18.00 horas. En Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne con la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino-Aranda.

SOCIEDAD

-- En Segovia / Guadalajara, incendio en las inmediaciones del Pico del Lobo.

ECONOMÍA

-- 09.00 horas. En Madrid, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, inaugura la 'Conferencia 40 años de Fedea: los retos de la economía española'. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, interviene a las 13.30 horas.

CULTURA

-- 14.35 horas. En San Sebastián, rueda de prensa de la película 'Die My Love' con Jennifer Lawrence que recibe el Premio Donostia en Sección Oficial del Festival. En el Kursaal.

-- 15.30 horas. En San Sebastián, presentación de 'Anatomía de un Instante' en el Festival de San Sebastián.

DEPORTES

-- 11.00 horas. En Valdebebas, entrenamiento del Real Madrid en la previa al partido de LaLiga EA Sports frente al Atlético de Madrid.

-- 18.15 horas. En Madrid, entrenamiento del Atlético de Madrid en la previa al partido de LaLiga EA Sports frente al Real Madrid.

-- 21.00 horas. En Gerona, encuentro de LaLiga EA Sports entre el Girona FC y el RCD Espanyol.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

-- En Damasco, evolución de la guerra civil siria.

