Antonio Costa expresa sus condolencias por los accidentes ferroviarios en Gelida y Adamuz

Imagen de la zona del siniestro ferroviario donde dos nuevas grúas de gran tonelaje se incorporan a las tareas para el levantamiento de los vagones. A 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). El descarrilamiento de un tren de alta velo - Joaquin Corchero - Europa Press

BRUSELAS 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha expresado este miércoles en el pleno del Parlamento Europeo sus condolencias por los recientes accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y, esta pasada noche, en Gelida (Barcelona).

"Mis más sinceras condolencias por las víctimas de los accidentes ferroviarios de los últimos días en España", ha dicho, en español, en el arranque de un debate en la sesión plenaria de la Eurocámara que se celebra en Estrasburgo (Francia).

"Todo mi apoyo para los familiares y seres queridos", ha concluido, siguiendo la línea de solidaridad que tanto el presidente del Consejo Europeo como el resto de representantes de la UE han expresado desde el accidente en Adamuz que ha dejado al menos 42 fallecidos.

A este suceso se suma el descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies el martes por la noche en Gelida (Barcelona) en el que ha fallecido el maquinista del convoy y han resultado heridas varias decenas de viajeros, incluidos cinco graves.