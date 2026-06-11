El Parlamento Europeo aprueba un informe con propuestas de la OMC para afrontar la crisis de profesionales sanitarios

Archivo - Parlamento Europeo - PARLAMENTO EUROPEO - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha aprobado por unanimidad un informe que recoge propuestas de la Organización Médica Colegial (OMC) para afrontar la crisis de profesionales sanitarios en Europa.

Las aportaciones de la OMC, integradas por los diferentes grupos políticos europeos, configuran una respuesta coordinada al déficit de profesionales sanitarios previsto para 2030 y consolidan el reconocimiento de los colegios profesionales como interlocutores estratégicos en la definición de las políticas sanitarias del futuro.

Entre las medidas aprobadas, destacan iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones laborales de los médicos jóvenes, prevenir el agotamiento profesional y favorecer la retención del talento médico dentro de los sistemas públicos de salud. Asimismo, se incluyen propuestas para mejorar la estabilidad laboral, promover la conciliación y reforzar la protección de los profesionales.

Las propuestas impulsadas por la OMC buscan fortalecer el papel de los colegios profesionales en ámbitos clave como la planificación del empleo sanitario, la validación de competencias, el reconocimiento de especialidades y el acompañamiento de la movilidad profesional dentro de la Unión Europea, garantizando que los procesos de homologación y reconocimiento profesional se desarrollen con criterios de calidad, seguridad del paciente y excelencia asistencial.

La OMC considera que la aprobación unánime de estas iniciativas respalda el valor del liderazgo médico y la sitúa como una "voz de referencia" en la construcción de respuestas europeas ante los desafíos que amenazan la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.

"La construcción de la sanidad del futuro exige contar de manera activa con los profesionales médicos, que son quienes sostienen y lideran el sistema sanitario en su día a día. Fortalecer el liderazgo médico y reconocer el papel de los colegios profesionales contribuye a mejorar la gobernanza sanitaria, garantizar una adecuada planificación de los recursos humanos y ofrecer una atención de calidad y segura para todos los ciudadanos europeos", ha afirmado el presidente de la OMC, Tomás Cobo.