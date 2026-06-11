Parlamento Europeo.- Avance de la Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para mañana

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

-- 09.00 horas: En Madrid, CONVIVE Fundación Cepaim celebra la jornada "Diálogos por Europa: Retos y orientaciones de la política migratoria y de inclusión en la Europa actual". En la Oficina del Parlamento Europeo en España (Paseo de la Castellana, 46) .

-- 09.30 horas: La portavoz del GPP en el Congreso, Ester Muñoz, es entrevistada en el programa 'Espejo Público', de Antena 3.

-- 10.00 horas: En Madrid, nueva edición de #LíderesResponsables, de Fundación SERES, con Carlos Escudero Segura, consejero delegado de Generali España. Estudio de Comunicación (Pº de la Castellana 257, 4ª).

-- 11.00 horas: En Madrid, encuentro informativo de MAIO Legal sobre Inteligencia Artificial y la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo en la materia (C/ Alcalá, 75, planta 1).

-- 12.45 horas: En Madrid, el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE celebra su primer acto público de presentación. Interviene la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras participar en la reunión del plenario (10.30 horas). Auditorio de Prado del Rey (Av. Radio Televisión, 4). NOTA.- En directo a través de RTVE Play.

VISITA DEL PAPA A ESPAÑA

-- 08.30 horas (09:30 hora peninsular): En Las Palmas de Gran Canaria, el Papa León XIV parte en avión desde la base aérea de Gran Canaria/Gando para continuar su viaje hacia Santa Cruz de Tenerife. A las 09:10 horas (10.10 hora peninsular), llegada al aeropuerto internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos.

-- 09.30 horas (10.30 hora peninsular): En Santa Cruz de Tenerife, el Papa León XIV mantiene un encuentro con los migrantes del Centro Las Raíces (Camino Rodeo Alto).

-- 10.10 horas (11.10 hora peninsular): En Santa Cruz de Tenerife, el Papa León XIV mantiene un encuentro con las realidades de integración de los migrantes y pronunciará un discurso en la Plaza del Cristo de La Laguna.

-- 12.15 horas (13.15 hora peninsular): En Santa Cruz de Tenerife, el Papa León XIV preside la Santa Misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

-- 14.30 horas (15.30 hora peninsular): En Santa Cruz de Tenerife , ceremonia de despedida al Papa León XIV en el aeropuerto internacional de "Tenerife Norte-Los Rodeos". Asistirán el Rey Felipe VI; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

-- 15.00 horas (16.00 hora peninsular): En Santa Cruz de Tenerife, el Papa León XIV parte en avión desde el aeropuerto internacional de Tenerife hacia Roma y pone fin a su viaje apostólico. A las 20:10 horas, llegada al aeropuerto internacional de Roma/Fiumicino.