Marlaska informa al Parlamento Europeo de las medidas para proteger a los policías que luchan contra el 'narco'

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha remitido a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo información por escrito sobre las medidas que ha impulsado para reforzar plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y aumentar la protección de los agentes que luchan contra el narcotráfico.

"España está actuando con firmeza frente al crimen organizado y otras amenazas a la seguridad europea y al incremento de la violencia dirigida contra los funcionarios policiales, retos que compartimos con otros Estados miembros", ha señalado Marlaska en una carta remitida al presidente de la comisión de Peticiones, a la que ha tenido acceso Europa Press.

La carta es la respuesta a la invitación de la comisión de Peticiones para que este miércoles, 28 de enero, el titular de esta cartera explicara las condiciones de trabajo de los policías, como había reclamado el sindicato Confederación Española de Policía (CEP) tras la misión de eurodiputados que viajó el pasado mayo a Barbate y Algeciras.

La misión europea explora desde entonces la necesidad de que las agresiones a agentes sean tipificadas como "eurodelitos" y el reconocimiento de la profesión de riesgo.

Marlaska ha optado por responder por escrito, remitiéndose al Plan Especial del Campo de Gibraltar, en vigor desde 2018, para defender que "se han adoptado medidas para reforzar tanto los recursos humanos como los medios materiales que contribuyen a reducir los riesgos de agresión para los agentes".

En este sentido, detalla que la cobertura del catálogo de puestos de trabajo en Cádiz, Sevilla, Málaga, Huelva y Almería "ha experimentado un incremento sostenido del 14,3%", a lo que se suma 1.692 agentes comisionados como refuerzo.

MATERIAL ARMAMENTÍSTICO ESPECIAL

También informa de que hasta el 31 de octubre de 2025 se han ejecutado expedientes por valor de más de 70,5 millones de euros destinados a mejorar las capacidades de investigación e inteligencia o de los casi 50 millones de euros para sufragar las indemnizaciones de servicio --con un coste de 4,6 millones sólo en 2025--.

"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han revisado sus planes de formación y especialización para dar un nuevo impulso a las actividades formativas orientados al uso de equipos y material armamentístico especial, con la colaboración de los especialistas de las unidades especializadas en las intervenciones de alto riesgo", continúa Marlaska.

Además, el titular del Interior ha recordado la tramitación urgente de expedientes para la adquisición de nuevos recursos materiales por un valor total de 21 millones de euros, citando la compra de "chalecos y placas balísticas con el objetivo de reforzar la seguridad personal de los agentes".

La implicación de la comisión europarlamentaria responde a una petición presentada por el sindicato CEP para denunciar las condiciones laborales del colectivo y reclamar que a nivel europeo sean tipificadas como "eurodelito" las agresiones a los cuerpos y fuerzas de seguridad nacionales.