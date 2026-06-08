Parlamento Europeo.- Podemos exige a Sánchez que rompa relaciones con Marruecos tras el ataque contra miembros del Frente Polisario

Archivo - La eurodiputada y portavoz de Podemos, Isa Serra, durante el acto ‘A la guerra, que vayan ellos’ organizado por Podemos y el grupo The Left en el Parlamento Europeo, en el Espacio Próxima Estación, a 19 de junio de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Podemos, Isa Serra, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que condene el ataque de Marruecos contra miembros del Frente Polisario y rompa relaciones "de una vez" con Rabat.

"Esto es muy grave. La dictadura marroquí asesinando a saharauis para continuar con la ocupación", ha exclamado en redes sociales después de que al menos tres miembros del Frente Polisario, entre ellos Lehbib Mohamed Abdelaziz, miembro del Secretariado Nacional del grupo e hijo del expresidente saharaui Mohamed Abdelaziz, hayan muerto en un ataque lanzado por Marruecos cerca del muro de separación en Sáhara Occidental.

Serra ha denunciado que Marruecos "aprende bien de su amigo Israel y se siente impune como impune es el terrorismo de Israel". "Pedro Sánchez debe no solo condenar esto sino romper relaciones de una vez con Marruecos", ha exigido.

También se ha pronunciado el diputado de Sumar y portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, para censurar este "asesinato" con drones contra miembros del Polisario, "siguiendo técnicas que suele ejecutar Israel".

"Marruecos utiliza a los genocidas del pueblo palestino para su guerra contra el movimiento de liberación saharaui", ha apostillado en un mensaje en la red social 'X'.