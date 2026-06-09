Podemos apoyará la movilización de la calle en su 'Fiesta de la Primavera', que contará con Belarra, Montero e Iglesias

Archivo - La secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra (2d), la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero (c), y la eurodiputada y portavoz de Podemos, Isa Serra (2i), durante la manifestación convocada por la Comisión 8M p - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la eurodiputada y exministra de Igualdad Irene Montero, el exvicepresidente Pablo Iglesias y los principales dirigentes del partido, junto a miembros de colectivos sociales, participarán en la 'Fiesta de la Primavera', uno de los principales ideológicos del partido que se celebrará este sábado.

Según han explicado desde la formación 'morada', el lema del acto será 'Primavera de luchas, primavera de esperanza', con la que continúa su "preparación de cara al próximo ciclo electoral" arropado por colectivos y movimientos sociales.

De esta forma, Podemos quiere mostrar su apoyo y reivindicar las movilizaciones que están protagonizando trabajadores y asociaciones vecinales en lo que califica de "la primavera más caliente en las calles en casi una década". Es más, se pone a disposición de los colectivos para trabajar "de la mano y volver a cambiarlo todo".

La jornada comenzará con la mesa 'primavera de luchas', moderada por Ione Belarra y en la que participarán representantes de Unión Kellys, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), Estibadores de Avilés, la Intersindical Valenciana y la plataforma 'Regularización Ya'.

En el acto central tomarán la palabra Belarra, Irene Montero, el secretario de Organización de Podemos Pablo Fernández, la eurodiputada y coportavoz Isa Serra; y el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, entre otros.

La clausura correrá a cargo de Iglesias, el secretario general de Facua, Rubén Sánchez; la presentadora de Canal Red Laura Arroyo y la diputada argentina Natalia Zaracho.

RECUPERAR LA ESPERANZA ANTE UN GOBIERNO "INCAPAZ"

Podemos subraya que en el contexto político actual el Gobierno se ve "incapaz" de resolver problemas como el de la vivienda mientras el PSOE "está rodeado de graves sospechas de corrupción", lo que ha generado una "enorme decepción entre el electorado progresista".

En consecuencia, Podemos contrapondrá que la esperanza "está en las calles" y llamará a "pelear" para que la gente "haga política en primera persona", como paso esencial para abrir una nueva etapa donde la "izquierda se fortalezca, recupere el protagonismo y la capacidad de transformación".