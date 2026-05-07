Podemos ve una "vergüenza" el desahucio de Mariano, un pensionista de Madrid, y critica al Gobierno por permitirlo

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, atiende a los medios de comunicación a su llegada a la conferencia ‘Bebés robados: memoria, justicia y reparación’ en el Congreso, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha cargado contra el Gobierno por impulsar cambios legislativos que impidan ejecutar el desahucio de Mariano Ordaz, de la vivienda donde ha residido toda su vida en el barrio madrileño de Embajadores, que ha tachado de "vergüenza".

En declaraciones a los medios antes de participar en unas jornadas para exigir reimpulsar una ley sobre 'bebés robados', la exministra de Igualdad ha admitido que siente "mucha rabia" por este lanzamiento que ha sufrido de su vivienda este pensionista de 67 años.

Montero ha incidido también en el hecho de que el edificio donde reside este jubilado pertenece a la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, que justifica el desahucio alegando la necesidad de realizar obras en el mismo. Y es que ha acusado a dicha orden de "especular con la vivienda" cuando tiene centenares de pisos.

"Si las leyes permiten que a un pensionista de 67 años, que lleva toda su maldita vida viviendo allí, se le desahucie, las leyes están mal hechas. Y si nos encontramos con que el Gobierno manda a la Policía para proteger a los especuladores en lugar de a un pensionista, para facilitar el desahucio, es que algo que no se está haciendo bien", ha enfatizado ante la prensa.

En este sentido, ha calificado que este desahucio es una "auténtica vergüenza" y ha demandado que se dé una solución habitacional a esta persona.

"Si algo no es justo debería ser ilegal", ha agregado para preguntarse dónde están ante este tipo de injusticias "los de la prioridad nacional, los de la reconquista y los que se dan golpes de pecho con la religión", en clara referencia a Vox.

PIDE AL GOBIERNO EXPLICACIONES POR EL DISPOSITIVO POLICIAL

Posteriormente, la formación morada ha registrado una batería de preguntas parlamentarias para exigir explicaciones al Gobierno sobre el "desorbitado despliegue policial" en el marco de este desahucio.

Es más, sostiene que ha habido manifestaciones agresivas y violentas" por parte de los agentes y reclama a la Delegación del Gobierno en Madrid que lo investigue.

El partido morado se interesa por las "instrucciones" concretas que tenía dicho operativo, después de la polémica que ha generado su actuación por su "extrema agresividad".

Por ultimo, pregunta si el Gobierno ha activado algún mecanismo para proporcionar a Mariano alguna alternativa habitacional, ya que el momento del desalojo ni la Administración General del Estado, ni la Comunidad de Madrid, ni el Ayuntamiento lo habían hecho.