Las portadas de los periódicos del martes 13 de septiembre

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El retroceso en Ucrania debilita a Putin en Rusia"; "Cráteres y balas en la Ucrania liberada"; "Ocho juristas llevan hoy al Consejo del Poder Judicial a incumplir la ley"; "Los reyes eméritos irán al funeral por Isabel II"; "Cuba vive un éxodo sin precedentes: más de 180.000 salidas en solo 11 meses".

EL MUNDO: "El ala dura carga contra Putin: "Ejecute a los comandantes""; "Juan Carlos I acudirá al funeral de Isabel II con los Reyes"; "Bruselas exige que el CGPJ no sea "rehén político" y que se cambie su elección"; "Arrimadas y Abascal se manifestarán por el español y Feijóo delega en Gamarra"; "La revolución Alcaraz: "Con cuatro años ya peloteaba y otros no podían ni con la raqueta"".

LA VANGUARDIA: "La contraofensiva ucraniana pone en serias dificultades a Putin"; "Hospitalizado el expresident Jordi Pujol por un ictus grave"; "Escrivá descarta elevar de 25 a 35 años el periodo de cálculo de la pensión"; "La distribución rechaza la cesta de la compra de Díaz y pide menos IVA".

ABC: "Yolanda Díaz pasa de exigir topar precios a sugerir ofertas. La vicepresidenta pide ahora que las empresas elaboren cestas con productos rebajados. Rectifica una semana después por el rechazo mayoritario del sector y la advertencia de que sería ilegal"; "El avance militar de Ucrania también vence a Putin en Moscú. El Ministerio de Defensa ruso vende como "reagrupamiento" la retirada de tropas, que ya ha provocado las primeras críticas públicas al Kremlin y la petición de dimisión del presidente".

EL PERIÓDICO: "Entrevista con Carlos Alcaraz: "No soy un elegido, me lo he trabajado""; "Esperas de 5 días para tener visita en los CAP"; "Una multitud presenta sus respetos a Isabel II en Edimburgo"; "Rusia responde al contrataque de Ucrania con el bombardeo de 30 plantas eléctricas"; "La fiesta de la Mercè se quita la mascarilla y enseña la sonrisa prepandemia".

EL CORREO: "Escocia despide a Isabel II"; "Cargos políticos rusos acusan por primera vez a Putin de "traición" por la guerra"; "El Gobierno ampliará el periodo para calcular la pensión sin llegar a 35 años"; "Los supermercados rechazan la cesta básica de la compra que plantea Yolanda Díaz"; "Jordi Pujol, ingresado en estado grave tras sufrir un ictus"; "Bruselas irrumpe en la crisis judicial y exige a Gobierno y PP una solución "urgente"".

LA RAZÓN: "Sánchez pretende sacar a Feijóo de la "zona de confort""; ""Ante el peso de la Historia", Carlos III promete defender la democracia"; "El CGPJ afronta la negociación sin plazo para renovar el Constitucional"; "Ayuso se "planta" frente al "despropósito" del Gobierno"; "Los "súper" piden al Gobierno que colabore y baje el IVA de la cesta de la compra"; "Los casos de acoso escolar han repuntado después de la pandemia".