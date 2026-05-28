Un preso agrede a tres funcionarios en la prisión de Monterroso (Lugo) y envía a uno al PAC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un preso del centro penitenciario de Monterroso (Lugo) ha agredido a tres funcionarios de la prisión, en concreto, el incidente tuvo lugar durante la mañana del miércoles y obligó a uno de los agredidos a recibir asistencia médica.

Según fuentes conocedoras del suceso consultadas por Europa Press, el interno --que han calificado de "conflictivo"-- se puso violento durante una consulta médica este miércoles, obligando a los funcionarios a reducirlo y aplicar los medios coercitivos para trasladarlo al módulo de aislamiento.

En este contexto, uno de los funcionarios resultó lesionado durante la resolución del incidente, por lo que tuvo que asistir al Punto de Atención Continuada (PAC) del centro de salud para recibir asistencia médica.