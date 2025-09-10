Rufián celebra la propuesta europea de sanciones a Israel, pero advierte de que "llega tarde"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, llega a un pleno en el Congreso de los Diputados, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El Pleno del Congreso debate y vota las enmiendas de totalidad que PP, Vox y Junts han presentado para de - Carlos Luján - Europa Press

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha celebrado este miércoles la intención de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de proponer medidas contra el Gobierno de Israel, entre ellas romper relaciones comerciales y sancionar a ministros del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

"Europa debería haber hecho hace muchísimo tiempo mucho más. Son 65.000 muertos, 20.000 niños, 800 menos de un año, siete países bombardeados. Llega tarde. Está bien, pero llega tarde", afirmó en declaraciones a los medios en los pasillos del Parlamento durante el Pleno.

Rufián ha expresado además su deseo de que la presión internacional logre detener la ofensiva israelí contra Gaza. "Ojalá la comunidad internacional pueda frenar a un criminal de guerra como Netanyahu", ha concluido.