UE.- Agenda gráfica para el día 18 de mayo de 2026

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 18 de mayo de 2026:

NACIONAL

-- 09.30 horas. En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, inaugura el acto institucional "La protección de la misión médica en el 10º aniversario de la Resolución 2286".

-- 10.00 horas. En Madrid, reunión de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE.

-- 10.30 horas. En Madrid, el Rey recibe en audiencia a la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, en el Palacio Real de El Pardo.

-- 11.00 horas. En Madrid, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa.

-- 11.15 horas. En Madrid, el Rey recibe en audiencia a las promociones del Cuerpo de Abogados del Estado de los años 1991, 1992, 2024 y 2026, en el Palacio Real de El Pardo.

-- 12.30 horas. En Barcelona, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, encabeza un acto de impulso de la Línia Orbital Ferroviària, con asistencia de la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, y del líder de ERC, Oriol Junqueras.

-- 13.00 horas. En Madrid, rueda de prensa de la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Montse Mínguez.

-- 15.30 horas. En Madrid, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo Cebellán, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la DANA que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024.

-- 16.00 horas. En Madrid, la presidenta de Redeia Corporación S.A., Beatriz Corredor Sierra, y la directora de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Rocío Prieto González, comparecen ante la Comisión de Investigación de la interrupción del suministro eléctrico el 28 de abril de 2025.

-- 16.00 horas. En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece ante la Comisión de Defensa para informar sobre las decisiones adoptadas por el Gobierno ante la guerra en Oriente Próximo y la repercusión del conflicto en la seguridad y defensa nacionales, y sobre los aspectos tratados con las autoridades de Ucrania durante su reciente viaje a este país, entre otros asuntos.

-- 16.00 horas. En Valencia, la consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana, Carmen Ortí, se reúne con los sindicatos del ámbito educativo para avanzar en un acuerdo en el marco de la huelga indefinida convocada en la enseñanza pública no universitaria.

-- 17.15 horas. En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mantiene un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Egipcios en el Extranjero, Badr Abdelaty. Tras la reunión, ambos ofrecen una rueda de prensa conjunta.

SOCIEDAD

-- 10.00 horas. En Madrid, médicos y facultativos de toda España encaran la cuarta semana de huelga contra la reforma del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

-- 10.00 horas. En Madrid, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, junto a una delegación de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, participan en una reunión con la Conferencia Episcopal en relación con el 135º aniversario de la Encíclica social de la Iglesia Católica Rerum Novarum.

-- 11.00 horas. En Madrid, CCOO convoca una concentración frente a la sede del Grupo Quirón tras meses sin interlocución con la empresa.

-- 12.00 horas. En Barcelona, Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical convocan una manifestación para reclamar mejores condiciones en la educación.

-- 15.00 horas. En Valencia, columnas de docentes salen desde diversos puntos hasta la Consellería de Educación ante la nueva reunión con los sindicatos.

ECONOMÍA

-- 12.00 horas. En Barcelona, Asamblea General de Proclamación del presidente y vocales de la Junta Directiva de Foment del Treball, con su presidente Josep Sánchez Llibre; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel; y el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

-- 12.00 horas. En Madrid, el Rey preside la entrega del X premio Enrique V. Iglesias al desarrollo del espacio empresarial iberoamericano, en el Palacio Real de El Pardo.

CULTURA

-- 12.00 horas. En Madrid, acto de entrega de los Premios ¡Bravo! 2025.

-- 13.00 horas. En Madrid, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presenta el programa 'Cine Vecino', una iniciativa con la que el Ministerio de Cultura busca acercar el cine independiente a los municipios del ámbito rural.

-- 22.00 horas. En Madrid, Gala de la cuarta edición de Premios Talía.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

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