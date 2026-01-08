UE.- Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 8 de enero

MADRID 8 Ene. (EPDATA) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
ECONOMÍA
-- Evolución del precio de la gasolina y del diésel
https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...
-- 11.00 horas. Desempleo en la Unión Europea, gráficos
https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-eu...
SALUD
-- Gripe, coronavirus, enfermedades respiratorias en España, incidencia, datos y gráficos
https://www.epdata.es/datos/gripe-hoy-estadisticas-datos-cas...
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es