Publicado 08/01/2026 09:06

UE.- Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 8 de enero

MADRID 8 Ene. (EPDATA) -

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

ECONOMÍA

-- Evolución del precio de la gasolina y del diésel

https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...

-- 11.00 horas. Desempleo en la Unión Europea, gráficos

https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-eu...

SALUD

-- Gripe, coronavirus, enfermedades respiratorias en España, incidencia, datos y gráficos

https://www.epdata.es/datos/gripe-hoy-estadisticas-datos-cas...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado