Agenda Informativa de Europa Press para el 26 de septiembre ( y 2 )

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este martes, 26 de septiembre, por EUROPA PRESS, agrupada en las secciones de Cultura, Sociedad, Tecnología, Salud y Efemérides:

CULTURA

-- 09.30 horas: En Cáceres, Fundación Alternativas presenta el encuentro "La cultura como bien público esencial". Online en su canal y presencial en calle Pintores, 10 (3ª planta).

-- 10.00 horas: En Madrid, presentación de la muestra 'Dime quién eres Yo', que reúne una selección de las obras que Luis Gordillo ha creado en los últimos 20 años y está comisariada por Bea Espejo. En Sala de Exposiciones Alcalá 31 (Calle Alcalá, 31).

-- 10.15 horas: En Madrid, IFEMA MADRID y la Federación de Gremios de Editores de España presentan LIBER 2023. Sala 100E de IFEMA MADRID (1ª planta del edificio de oficinas, Avenida del Partenón, 5).

-- 11.30 horas: En Madrid, el Reina Sofía presenta la primera exposición de la temporada: Llámalo de otra manera. Something Else Press Inc. (1963-1974). En el Museo (Entrada por calle Santa Isabel, 52).

-- 12.00 horas: En Madrid, presentación del espectáculo que inaugura la Temporada 2023/24 de las Naves del Español en Matadero, 'Asesinato y adolescencia', de Alberto San Juan, dirigido por Andrés Lima y protagonizado por Jesús Barranco y Lucía Juárez. En Teatro Español. Plaza de Sta. Ana.

-- 18.00 horas: En Madrid, Cayetana Guillén Cuervo recibe el XXII Premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras, en un acto en la Escuela Julián Besteiro (Calle Azcona, 53).

-- 18.30 horas: En Madrid, Norman Foster presenta en Madrid el proyecto Norman Foster Institute. En la sede de Arquia (Calle Tutor, 16).

SOCIEDAD

-- 09.30 horas: En Barcelona, del 26 al 28 de septiembre, Encuentro Internacional de Biotecnología BIOSPAIN 2023, en la Fira de Barcelona - Montjuïc, organizado por la Asociación Española de Bioempresas (AseBio) en colaboración con Biocat, el Ajuntament de Barcelona y la Generalitat de Cataluña.

-- 09.30 horas: En Valencia, nuevo congreso para jóvenes de la Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI), en el Palacio de Congresos de Valencia.

-- 10.30 horas: En Madrid, Too Good To Go presenta los datos de un estudio sobre los motivos del desperdicio en España y realiza un taller impartido por la experta en organización de cocina y batch cooking, Cristina Ferrer, para aprovechar al máximo los alimentos. En Alambique (Plaza de la Encarnación, 2).

-- 10.30 horas: En Madrid, celebración de la VII Jornada de Periodismo Móvil MoJo Innova UOC-EFE, en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid (Calle de Fuencarral, 3).

-- 10.55 horas: En Madrid, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) celebra su 264º reunión los días 26 y 27 de septiembre en la sede de la CEE (C. Añastro, 1), en Madrid. Este 26 de septiembre a las 10.55 horas: "mudo" para los medios gráficos interesados al comenzar la reunión de la Comisión Permanente.

-- 11.00 horas: En Madrid, colectivos de la iniciativa del Abrazo Al Agua y la Carta Al Congreso, llevan a cabo una concentración frente al Congreso de los Diputados para pedir que se tenga en cuenta la voz de la ciudadanía en las votaciones de investidura. También se concentrarán frente al Congreso durante las votaciones a la investidura del 27 de septiembre a las 17.00 horas y el 29 de septiembre a las 17.00 horas.

-- 11.00 horas: En Madrid, el Real Patronato sobre Discapacidad, a través de su Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG) en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), presenta de manera oficial en Madrid el curso para formar a facilitadores procesales para una justicia inclusiva a las personas con discapacidad. En la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). calle Trafalgar 27-29.

-- 12.00 horas: En Madrid, El Economista organiza la jornada empresarial 'Desafíos en la Medición de Audiencias de TV'. En Ríos Rosas, 26.

-- 16.00 horas: En Santander, el secretario general de Reto Demográfico Paco Boya participa en el Global Youth Leadership Forum. En el Palacio de la Magdalena. Santander.

-- 16.30 horas: En Madrid, celebración del VII Foro de Fundaciones y sociedad civil, el 26 (16.30 horas) y 27 de septiembre (09.30 horas) en la Casa del Lector (Fundación Germán Sánchez Ruipérez) en formato presencial.

-- 18.00 horas: En San Sebastián, el Observatorio de Igualdad de RTVE organiza la mesa 'Erradicar la discriminación y estereotipos de género en el audiovisual: el placer de reconocerse en la pantalla', en el Kursaal.

-- 18.30 horas: En Madrid, la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) inaugura la IV Edición del Congreso de Educadores Católicos bajo el título "La educación del corazón: un congreso de adultos para hablar de la infancia". En la Universidad Francisco de Vitoria (Carretera Pozuelo a Majadahonda, Km 1.800).

-- 21.00 horas: En Madrid, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, interviene en la cena del Comité de Protección Social, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

TECNOLOGÍA

-- 14.00 horas: Presentación global de la serie de smartphones Xiaomi 13T, desde Berlín. Podrá seguirse online en los canales oficiales de la marca.

SALUD

-- 10.30 horas: En Madrid, la Sociedad española de directivos de la Salud (SEDISA) celebra el encuentro 'Sistema sanitario sostenible: análisis y propuesta para lograr una gestión óptima de los profesionales sanitarios garantizando la seguridad de los pacientes'.

-- 11.00 horas: En Madrid, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) presenta su posicionamiento sobre el colectivo Médico-Investigador en el Sistema Nacional de Salud: retos, desafíos y seis propuestas de mejora. Real Academia Nacional de Medicina Española. Calle de Arrieta, 12.

-- 11.00 horas: En Madrid, Genové Dermatologics presenta Pilopeptan Woman Proteokel, una nueva fórmula revolucionaria patentada para combatir la caída capilar. Espacio Dcollab. Calle de Hortaleza, 108 5º D.

-- 12.00 horas: En Madrid, Sobi presenta el documento 'Perspectiva', para mejorar el abordaje terapéutico de los pacientes con Trombocitopenia Inmune Primaria (PTI). En el espacio Hub 27 de Gran Vía, nº 27.

-- 12.00 horas: En Madrid, el Cercle de Salut celebra una rueda de prensa para conocer las conclusiones del libro 'La Sanidad en la Encrucijada post-Covid' de la mano de sus autores Rosa Urbanos, Ricard Meneu y Vicente Ortún. En el Ateneo de Madrid (Sala Perez Galdós). Calle del Prado, 21.

-- 12.00 horas: En Madrid, Giacomo Rizzolatti, descubridor de las neuronas espejo, inaugurará un laboratorio de la empresa Ever3 en la Fundación Parque Científico de Madrid. En la sede del Parque Científico de Madrid. Calle Faraday, 7, Campus de Cantoblanco UAM. Carretera de Colmenar, km. 15.

-- 18.00 horas: En Madrid, BD reúne en un panel de expertos para hablar sobre 'El futuro de la Sanidad sostenible'. El evento es virtual en este enlace: https://lp.bd.com/202307-BDX23-EU_ES-CSH_Future_of_sustainab....

-- 19.00 horas: En Madrid, La Razón celebra la III Edición de los premios Bienestar y Calidad de Vida. En la sede de La Razón. Calle de Juan Ignacio Luca de Tena, 17.

EFEMÉRIDES

-- En 1960 se celebraba el primer debate presidencial de la historia televisado en Estados Unidos entre John F. Kennedy y Richard Nixon.

-- En 1984 moría el torero Francisco Rivera "Paquirri", a consecuencia de una cornada recibida en Pozoblanco, Córdoba.

-- En 1978 nacía la cantante y actriz Olivia Newton-John.

-- El actor Emilio Gutiérrez Caba cumple 81 años.

-- La tenista Serena Williams cumple 42 años.

-- El periodista Jordi González cumple 61 años.