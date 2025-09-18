UE.- Agenda Informativa de Europa Press para este jueves 18 de septiembre (1)

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el jueves 18 de septiembre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 07.30 horas: En El Cairo (Egipto), el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, participa en la Comisión Mixta, junto a la ministra de Planificación, Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la República Árabe de Egipto, Rania Al-Masha; y a las 09.00 horas, interviene en la reunión del Foro empresarial España-Egipto junto al primer ministro de la República Árabe de Egipto, Mostafa Madbuli. En Hotel St. Regis.

-- 08.00 horas: En El Cairo (Egipto), el Rey mantiene un desayuno de trabajo con un grupo de empresarios egipcios y españoles. Interviene el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. En hotel St. Regis; a las 11.00 horas, el Rey se reúne con el secretario general de la Liga de Estados Árabes, Ahmed Aboul Gheit; y a las 12.15 horas, con el primer ministro de la República Árabe de Egipto, Mostafa Madbuli, en la sede de la presidencia del Consejo de Ministros de Egipto.

-- 08.40 horas: La ministra de Igualdad, Ana Redondo, es entrevistada en el programa 'Café d'idees', de 'Ràdio 4' y 'La 2' de 'TVE'.

-- 08.50 horas: El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, es entrevistado en el programa 'La hora de La 1', de 'TVE'.

-- 09.00 horas: La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, es entrevistada en el programa 'Las Mañanas', de 'RNE'; y a las 14.15 horas, en el programa 'Hora 14 Salamanca', de 'Cadena SER Castilla y León'.

-- 09.00 horas: El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, es entrevistado en el programa 'Más de Uno', de 'Onda Cero'.

-- 10.00 horas: El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, es entrevistado en el programa 'Espejo Público', de 'Antena 3'.

-- 11.00 horas: En Estrasburgo (Francia), la ministra de Defensa, Margarita Robles, asiste a la ceremonia de toma de posesión del comandante del Eurocuerpo, teniente general Aroldo Lázaro (5 Place du Château).

-- 12.00 horas: En Madrid, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ofrece una rueda de prensa. Antiguo Salón de Plenos (c/ Bailén, 3)

NOTA.- Retransmisión en las redes del PP Senado y, posteriormente, enlace de descarga.

-- 15.30 horas: En El Cairo (Egipto), los Reyes mantienen un encuentro con directores de departamentos de español; y a las 18.45 horas, con el ministro de Turismo y Antigüedades de la República Árabe de Egipto, Sherif Fathy, y representantes de las empresas españolas que han llevado a cabo el proyecto de iluminación y seguridad del templo de Hatsheput.

-- 19.00 horas: En Madrid, movilización en apoyo a Palestina y 'Global Sumud Flotilla'. (Desde c/ Bravo Murillo, 357).

-- 19.30 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al canciller de la República Federal de Alemania, Friedrich Merz, en el Palacio de la Moncloa (Av. Puerta de Hierro)

NOTA.- Tras la reunión, comparecen en rueda de prensa ante los medios de comunicación.

-- 21.00 horas: El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, entrevistado en el programa 'Hora 25', de la 'Cadena SER'.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 13.00 horas: Junta Electoral Central. Sala SERT.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- Conferencia Interparlamentaria: En Copenhague (Dinamarca), "Fortalecimiento de la competitividad de la Unión Europea: un diálogo interparlamentario sobre mejores marcos para la innovación y el crecimiento".

-- 09.00 horas: En Kuala Lumpur (Malasia), viaje del Vicepresidente Primero para asistir como invitado a la 46ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la A SEAN (AIPA).

-- 10.00 horas: Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Sala de Europa.

-- 10.00 horas: Comisión de Trabajo y Economía Social. Sala Luis Carandell.

-- 10.00 horas: Comisión de Investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones el 28 de abril de 2025. Sala Clara Campoamor.

-- 12.00 horas: Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Sala Enrique Casas Vila.

-- 12.30 horas: En Londres (Reino Unido), reunión de la red de servicios médicos de Parlamentos.

-- 16.00 horas: Mesa del Senado (celebración por videoconferencia). Sala Mañanós.

-- 16.00 horas: Comisión de Investigación sobre la dana. Sala Clara Campoamor.

AUTONOMÍAS

-- 09.30 horas: En Vigo (Pontevedra), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside la entrega del buque oceánico de la Guardia Civil 'Duque de Ahumada'. Al finalizar el acto, atiende a los medios. Astilleros Armón (Avenida de Beiramar, 2 - Muelle 47).

-- 10.00 horas: En Barcelona, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, asiste al' Fòrum Beijing+30', organizado por la Generalitat de Catalunya, en la Cambra de Comerç de Barcelona (Av. Diagonal, 452). A las 12.00 horas, visita al FC Barcelona Femenino.

-- 10.30 horas: En Elche (Alicante), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta la propuesta de inversiones de Aena para los aeropuertos españoles. Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández (Av. de l'Altet).

-- 11.30 horas: En Zamora, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visita el Ayuntamiento y se reúne con su alcalde, Francisco Guarido. A las 13.30 horas, visita las obras de restauración de la muralla de Zamora (inicio de la muralla, en la calle Mesones). Tras la visita, atiende a los medios.

-- 11.45 horas: En Salamanca, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios de comunicación (Plaza de San Blas). A las 13.00 horas, se reúne con la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa María López, para abordar los retos en materia de Seguridad Social e inclusión en la provincia. Subdelegación del Gobierno en Salamanca (Gran Vía, 31).

-- 12.00 horas: En Aiguaviva (Girona), el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, asiste a la inauguración del Campus Hipra (Carretera, GI-533, km 4'4) .

-- 12.30 horas: En Valencia, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, visita el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna (Plaça Major, 1). A las 20.00 horas, asiste a los 'Premios Valencianos para el SXXI' 2025, en el Roig Arena (C/ del Bomber Ramon Duart, 12).

-- 19.00 horas: En Albacete, la presidenta del PSOE y presidenta de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso, Cristina Narbona, inaugura la Escuela de Pensamiento Socialista del PSOE de Albacete. Casa del Pueblo del PSOE (C/ Pedro Coca, 19).

-- 19.45 horas: En Murcia, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, interviene junto al presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en la Junta Directiva Autonómica del PPRM. Hotel Nelva (Avenida Primero de Mayo, 5).

-- 20.30 horas: En Villanueva de Gállego (Zaragoza), la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, asisten a la entrega de los 'Premios Heraldo de Aragón', en las instalaciones del periódico (Calle Albert Einstein, 44).