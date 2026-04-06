UE.- Agenda Informativa de Europa Press para este lunes, 6 de abril

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este lunes 6 de abril en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política, Tribunales, Autonomías, Economía-laboral y Cultura:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.50 horas: El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, es entrevistado en 'La hora de La 1', de 'TVE'.

-- 09.00 horas: La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, es entrevistada en 'Las mañanas de RNE'.

-- 10.00 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Centro de Gestión de Enlaces de Datos Tácticos (DLMC-ESP), en las instalaciones de la Base de Torrejón de Ardoz.

-- 12.00 horas: En Madrid, representantes de Comuns, Más Madrid, Movimiento Sumar e IU ofrecen una rueda de prensa para valorar la actualidad política y presentar la campaña de defensa del escudo social. Intervienen el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la ministra de Sanidad, Mónica García; y los diputados en el Congreso Lara Hernández y Toni Valero. Espacio Ecooo (C/ Escuadra, 11).

-- 12.30 horas: En Madrid, rueda de prensa posterior al Comité de Acción de Política de Vox. Sede nacional del partido (C/ Bambú, 12).

-- 13.00 horas: En Madrid, rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP. Sede nacional del partido (C/ Génova, 13).

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 10.00 horas: Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Asuntos Exteriores. Por video conferencia.

-- 11.00 horas: Comisión de Investigación sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García y con las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme. Comparecen el presidente ejecutivo y fundador de Forestalia Renovables, Fernando Samper Rivas; y a las 16.00 horas, la exsocia trabajadora de Noran Cooperativa Pequeña y presunta beneficiaria de fondos y cuentas de la mercantil Servinabar 2000, Francisca Muñoz Cano. Sala Clara Campoamor.

TRIBUNALES

-- 10.00 horas: En Madrid, la Audiencia Nacional (AN) juzga la presunta operación de espionaje conocida como 'Kitchen' que habría orquestado en 2013 la excúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy contra el extesorero del PP Luis Bárcenas con el objetivo de robarle información sensible que tuviera sobre el partido y sus dirigentes relacionada con la investigación del 'caso Gürtel'.

AUTONOMÍAS

-- 10.30 horas: En Córdoba, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, atiende a los medios junto a la candidata de Por Andalucía en Córdoba, Rosa María Rodríguez, para tratar distintos temas de actualidad. Jardines de la Victoria.

-- 11.00 horas: En Valsequillo (Gran Canaria), el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, visita el municipio y mantiene un encuentro con su alcalde, Juan Carlos Hernández Atta, en el Ayuntamiento (C /León y Castillo, 1); y a las 12.00 horas, visita el Cuartel de El Colmenar. Al finalizar, atiende a los medios de comunicación.

ECONOMÍA-LABORAL

-- 10.00 horas: El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, es entrevistado en 'Espejo Público', de 'Antena 3'.

-- 10.00 horas: En Madrid, los secretarios de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, presentan los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de marzo de 2026. Ministerio de Trabajo y Economía Social (P.º de la Castellana, 63).

-- 12.30 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con el Embajador de Uruguay en España, Bernardo Greiver. Sede del Ministerio (P.º de Infanta Isabel, 1).

-- 12.50 horas: La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es entrevistada en 'Mañaneros 360', de 'TVE'.

-- 13.00 horas: La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, es entrevistada en 'Mañaneros 360', de 'TVE'.

-- 17.00 horas: En Madrid, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se reúne con representantes de la empresa MIRIAD. Sede del Ministerio (C/ Poeta Joan Maragall 41).

SOCIEDAD

-- 13.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita la Oficina Española de Cambio Climático con motivo del 25 aniversario de su creación (Pl. San Juan de la Cruz, 10).

CULTURA

-- 11.00 horas: En Madrid, entrevistas con el actor Julián Villagrán y las actrices Janet Novás, Petra Martínez y Kiara Arancibia y la cineasta Júlia de Paz por la película 'La buena hija'. Cines Golem (C/ Martín de los Heros, 14).