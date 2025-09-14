UE.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana lunes, 15 de septiembre (y 2)

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el lunes 15 de septiembre, agrupada en las secciones de Economía-Laboral, Sociedad y Cultura:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Madrid, desayuno Informativo de Europa Press con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Asisten el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo; además de varios dirigentes socialistas. Hotel Rosewood Villa Magna (Paseo de la Castellana, 22).

-- 09.15 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, inaugura la jornada 'Agricultura de precisión en sistemas de producción', organizada por John Deere Parla Innovation Center (Bulevar John Deere, 2). A las 16.00 horas, preside los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios. Previamente, a las 13:30 horas, ofrece una rueda de prensa ante los medios. En la sede el Ministerio (Paseo Infanta Isabel, 1).

-- 09.30 horas: El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, inaugura una jornada DE APIE junto con CEOE y Dircom sobre las relaciones entre periodistas y empresas. En la sede de la CEOE (C. Diego de León 50).

-- 16.00 horas: En Madrid, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, se reúne con representantes de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo. Sede nacional del PP (C/ Génova, 13).

SOCIEDAD

-- 09.00 horas: En Madrid, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, participa en el desayuno de trabajo sobre inclusión y políticas públicas, organizado por la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y Fundación ONCE. A su llegada, atiende a los medios. Sede de Por Talento Digital (C/ Fray Luis de León, 11).

-- 12.00 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, asiste a las jornadas 'Defender la igualdad y la paz', 30 años después de la Conferencia Mundial de la Mijer de Beijing 1995, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid (C. Alcalá, 42).

-- 12.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se reúne con los miembros del Intergobernmental Panel on Climate Change; y a las 16.00 horas, se reúne con organizaciones no gubernamentales del sector ambiental y climático; ambas en relación con la elaboración del Pacto de Estado frente a la emergencia climática (cobertura oficial). Sede del Ministerio (Pl. de San Juan de la Cruz, 10).

-- 12.00 horas: En Madrid, el Rey Felipe VI recibe en audiencia a los representantes diplomáticos de los países que han participado en la extinción de los incendios forestales del pasado mes de agosto. En el Palacio de la Zarzuela (Cam. de la Zarzuela).

-- 18.00 horas: En Madrid, jornada 'Periodismo científico y tecnológico: el futuro y la tecnología en la nueva realidad europea' organizada por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) con la Fundación 'laCaixa'. En CaixaForum (Paseo del Prado, 36)

-- 19.00 horas: En Madrid, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, asiste al evento Yo Dona con la moda. Museo del Traje (C/ Juan Herrera, 2).

CULTURA

-- El Ministerio de Cultura falla el Premio Nacional del Cómic 2025.

-- 11.00 horas: En Madrid, presentación de 'Rafaella, El Musical' en la terraza del Hotel Vincci Vía 66. (C/Gran Vía, 66).