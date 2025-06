UE.- Agenda Informativa de Europa Press para este miércoles 4 de junio (1)

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el miércoles 4 de junio, agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.15 horas: En París, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en la sesión 'Global Relations & Enlargement', en el marco de la Reunión Ministerial del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); y a las 11.05 horas, se reúne con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann. Sede de la OCDE.

-- 09.00 horas: En Madrid, desayuno informativo de Fórum Europa con el presidente de la Comisión Organizadora del XXI Congreso Nacional del PP, Alfonso Serrano. Hotel Palace (Plaza de las Cortes, 7).

-- 09.00 horas: En Roma, el presidente del Senado, Pedro Rollán, mantiene un encuentro con el director, Antonio Pizzo, e investigadores de la Escuela Española de Historia y Arqueología. Asiste además el embajador de España, Miguel Fernández-Palacios. (Via di S. Eufemia, 13); y a las 11.00 horas, reunión de trabajo con la delegación del Senado italiano, encabeza por su presidente, Ignazio La Russa. Palazzo Giustiniani (Via della Dogana Vecchia, 29).

-- 09.00 horas: En Madrid, el Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), organiza dos simulacros de búsqueda y rescate de desaparecidos. Cuartel Teniente Muñoz Castellanos. (Paseo de Extremadura, 294)

NOTA: Acreditaciones de 9.00 a 9.15 en el acesso al recinto. Los medios de comunicación podrán tomar imágenes del desarrollo de ambos ejercicios en tiempo real y serán atendidos por expertos del CNDES y los cuerpos participantes. .

-- 09.30 horas: La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, es entrevistada en 'Espejo Público' de Antena 3.

-- 09.30 horas: El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, es entrevistado en 'El Matí', de Catalunya Radio.

-- 10.00 horas: En Sarajevo (Bosnia y Herzegovina), el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores de Bosnia y Herzegovina, Elmedin Konakovi?; a las 10.45 horas, con el ministro de Justicia de Bosnia y Herzegovina, Davor Bunoza; y a las 12.00 horas, participa en el debate 'Digitalization of the Judiciary and Integrity Development of Judicial Office Holders', en la Asamblea Parlamentaria.

-- 10.00 horas: En Madrid, la exmilitante del PSOE Leire Díez ofrece una rueda de prensa. Hotel Novotel (Calle O'Donnell 53).

-- 11.00 horas: En Madrid, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, atiende a los medios en la Feria del Libro. Parque de El Retiro (Esquina Paseo Fernán Núñez y Paseo de Panamá, junto al 'Florida Park').

-- 12.00 horas: En Madrid, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ofrece declaraciones a los medios en la Feria del Libro. Parque de El Retiro (caseta 46, librería Juan Rulfo).

-- 12.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con el presidente interino de Seat y Cupra, Markus Haupt. Complejo de la Moncloa. (Av. Puerta de Hierro) .

-- 12.00 horas: En Madrid, el Rey Felipe VI participa a la entrega de las becas de la Fundación Caixa. CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36); a las 17.30 horas participa e interviene en la inauguración del 'South Summit 2025'. La Nave (Calle Cifuentes, 5).

-- 12.20 horas: El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, es entrevistado en el programa 'Mañaneros 360', de La 1.

-- 15.30 horas: En Madrid, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ofrece declaraciones a los medios tras recibir a la Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui. Congreso (Cra. de San Jerónimo).

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 10.00 horas: Visita a la Mesa y Portavoces de la Comisión de Derechos Sociales y consumo de la delegación para los derechos de las mujeres en la Asamblea Nacional. Sala Lázaro Dou.

-- 12.00 horas: Presentación del XV Informe sobre el estado de la pobreza en España. Sala Ernest Lluch.

-- 16.00 horas: Jornada Parlamentaria Memoria democrática: recordar el pasado para construir un futuro, a petición del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar. Sala Clara Campoamor.

-- Actividades parlamentarias del Senado

11.00 horas: Comisión General de las Comunidades Autónomas. Sala de Europa.

-- 16.00 horas: Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Sala Clara Campoamor.

TRIBUNALES

-- 10.00 horas: En Madrid, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) que investiga al exministro José Luis Ábalos en el 'caso Koldo' interroga en como testigo a la empresaria Leonor González Pano. (Pl. Villa de París).

-- 10.30 horas: En Madrid, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz toma declaración como testigo al exjefe de Asuntos Internos de Policía Nacional Marcelino Martín Blas, en el marco de la causa en la que se indaga en las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial que se habrían llevado a cabo sobre varios cargos de Podemos. (c/García Gutiérrez, 1).

AUTONOMÍAS

-- 09.30 horas: En Santillana del Mar (Cantabria), el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, preside el Patronato del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. A las 13.30 horas, hora aproximada, rueda de prensa junto a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el Espacio 1973. Casa 1924 (Av. Marcelino Sanz de Sautuola).

-- 10.40 horas: En Ascó (Tarragona), la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, atiende a los medios en la central nuclear de Ascó.(Carrer Mirador, 3).

-- 11.00 horas: En Mérida, el vicepresidente del Congreso y secretario de Política Institucional y Formación del PSOE , Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, interviene en la presentación en rueda de prensa del cuadro del emeritense José María Calatrava, constituyente de 1812, cedido por la Cámara Baja al Ayuntamiento de Mérida. (Pl. de España, 1).

-- 11.00 horas: En Valencia, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios tras un encuentro con la corporación municipal de Catarroja y visita las infraestructuras municipales afectadas por la dana. En el Ayuntamineto; y a las 12.00 horas, preside el homenaje a los guardias civiles del puesto de Alfafar-Catarroja, en el Cuartel de la Guardia Civil de Alfafar .

-- 11.30 horas: En Castellón, la ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene un encuentro con menores y familiares de los combatientes ucranianos que se encuentran en la Residencia Militar de Acción social y Descanso (RMASD) 'La Plana' .

-- 11.45 horas: En Mahón (Menorca), el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ofrece una rueda de prensa. Sede del PP de Menorca (Av. Francesc Femenías, 30)

-- 11.45 horas: En Valencia, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, interviene en el acto de investidura como Doctor Honoris Causa del Dr. Fabián Salvioli en la Universitat de València. A su llegada atiende a medios. En el Paraninfo de la Universitat de Valencia .

-- 12.45 horas: En Melilla, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, clausuran un acto. Hotel Melilla Puerta (C/ Ayul Lalchandani).