Albares aborda con el nuncio la probable visita a España del Papa León XIV

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con el nuncio apostólico en España, monseñor Piero Pioppo - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha abordado este lunes con el nuncio apostólico, monseñor Piero Pioppo, la probable visita a España del Papa León XIV para la que sigue sin haber confirmación oficial ni fecha, han trasladado fuentes diplomáticas a Europa Press.

El pasado 9 de enero, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y los cardenales José Cobo y Juan José Omella, arzobispos de Madrid y Barcelona, respectivamente, se reunieron con la Secretaría de Estado del Vaticano, en Roma, para poner sobre la mesa el posible viaje del Pontífice a España.

Inicialmente se planteó que el desplazamiento, que podría incluir paradas en Madrid, Barcelona y Canarias, se efectuara en junio, si bien posteriormente fuentes eclesiales indicaron que también se está sopesando la posibilidad de que la visita, que sería la primera de León XIV, se efectúe en octubre.

En un mensaje en la red social 'X', Albares ha asegurado que ha mantenido una "buena reunión" con monseñor Pioppo, quien presentó sus cartas credenciales como nuevo embajador de la Santa Sede al Rey Felipe VI el pasado 12 de enero.

Según ha precisado el ministro, ambos han abordado "la importancia de proteger la dignidad humana; defender la paz, el diálogo y el Derecho Internacional y promover los derechos de los migrantes y la justicia social".