UE.- Albares defiende que "el feminismo es una cuestión de todos" y es "la causa más justa"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (2i) y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (c), durante la celebración del acto de clausura de la V Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista, a 3 de junio d - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido que el feminismo no solo es "la causa más justa" sino que es "una cuestión de todos" puesto que "no hay democracia sin igualdad".

Con estas palabras ha cerrado los dos días que ha durado la V Conferencia ministerial de política exterior feminista, en la que han participado cerca de 60 países --solo dos de ellos a nivel de ministra de Exteriores-- y unas 300 personas y que ha culminado con la aprobación de una declaración política.

"Hemos demostrado que el feminismo es la senda indispensable para construir un mundo como lo queremos, un mundo pacífico, un mundo justo, un mundo sostenible", ha resaltado el ministro, para quien esta causa es "la causa más justa" porque es la "causa de la justicia, de la libertad". "Es la causa de la humanidad", ha afirmado.

La Declaración de Madrid, ha precisado el ministro, "incorpora una defensa explícita de la democracia, el Estado de derecho y el sistema multilateral como condiciones indispensables para la igualdad de género y para el disfrute efectivo de los Derechos Humanos" en un momento, ha recordado, "en el que estamos presenciando retrocesos" en los derechos de las mujeres.

"No hay democracia sin igualdad, no hay tampoco sin igualdad Estado de Derecho ni sistema multilateral basado en reglas", ha agregado, tras lamentar que en la actualidad "la agenda de la guerra, la agenda reaccionaria, quiere devolvernos a tiempos que pensábamos que probablemente estaban superados".

El feminismo, según Albares, "es una cuestión de todos y de todas". "Es un proyecto común que nos interpela a todos", ha abundado. De ahí el que la declaración incorpora "una dimensión innovadora que reconoce el papel de los hombres y de los niños como aliados, como beneficiarios y como agentes de cambio".

"El feminismo es para todos, es el progreso de toda la sociedad. Nos hace a todos más justos, más avanzados, más dignos. Cuando avanzan los derechos de las mujeres, avanzan los derechos de toda la sociedad", ha insistido.

"Concluimos aquí esta V Conferencia de Política Exterior Feminista", ha dicho Albares, que ha pasado el testigo a Marruecos para la siguiente cita, "sabiendo que somos más quienes creemos en este camino feminista que conquista derechos". "Somos más quienes decimos que el feminismo mejora las vidas y somos más quienes vamos a seguir trabajando día a día para que las generaciones de mañana vivan en igualdad real".