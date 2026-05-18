Albares no prevé "ningún cambio" en la aplicación del acuerdo de Gibraltar pese a la situación interna en Reino Unido

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece junto al ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Egipcios en el Extranjero, Badr Abdelaty, ante los medios en una rueda de prensa conjunta, - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha descartado que la situación interna en Reino Unido, donde la continuidad del primer ministro, Keir Starmer, está en entredicho en las filas de su partido, pueda afectar al calendario previsto para la aplicación provisional del acuerdo sobre Gibraltar a partir del próximo 15 de julio.

"No esperamos ningún cambio, todo avanza a buen ritmo", ha asegurado en rueda de prensa con su homólogo egipcio tras ser preguntado por cómo avanzan los preparativos y si de alguna manera el hecho de que Starmer esté en la cuerda floja y pueda ser depuesto dentro del Partido Laborista puede tener algún impacto, habida cuenta de que el acuerdo tiene que ser ratificado por el Parlamento británico.

Según ha dicho, "las obras van a muy buen ritmo" en la zona de la Verja, cuya desaparición es uno de los principales hitos del acuerdo alcanzado el pasado mes de diciembre entre la UE y Reino Unido y que regirá la relación del Peñón con los Veintisiete tras el Brexit.

Asimismo, ha recordado que los Veintisiete "acordaron seguir adelante con el acuerdo y su tramitación en el Parlamento Europeo sigue su ritmo", aunque aún no se ha producido dicho aval necesario al igual que el del Consejo (gobiernos) para la entrada en vigor".

"No hay ninguna alteración ni preveo que la haya", ha remachado de forma rotunda el ministro, descartando por tanto que los últimos acontecimientos en Reino Unido puedan tener un impacto en la fecha prevista del 15 de julio para que el contenido del acuerdo pueda aplicarse ya de forma provisional.