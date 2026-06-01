UE.- Albares preside una conferencia ministerial sobre política exterior feminista marcada por la ausencia de homólogos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la inauguración del acto institucional ‘La protección de la misión médica en el 10º aniversario de la Resolución 2286, en la sede del Ministerio, a 18 de mayo de - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, presidirá este martes y miércoles la V Conferencia ministerial de política exterior feminista cuyo objetivo es promover la igualdad y sensibilizar sobre su adopción a los países que aún no la tienen y que vendrá marcada por la ausencia de homólogos.

Aunque a la cita, que lleva como lema "Construyendo paz y democracia", asistirán delegaciones ministeriales de unos 60 países de todo el mundo, solo dos lo harán encabezadas por los titulares de Exteriores, entre los que no estará el ministro de Marruecos, Naser Burita, cuyo país está previsto que albergue la próxima cita y a priori debería viajar a Madrid a coger el testigo, como hizo Albares el pasado octubre en Francia.

Según ha informado el departamento que encabeza Albares en un comunicado, está confirmada la asistencia de las ministras de Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, y de Andorra, Imma Tor Faus, mientras que por República Dominicana acudirá la ministra de Igualdad, Gloria Reyes. El resto de países estarán representados a menor nivel, en algunos casos, como Francia, por el equivalente a una secretaria de Estado.

Sí que habrá representación al más alto nivel de organismos internacionales, como la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous; la representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre Violencia Sexual en los Conflictos, Pramila Patten; el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de Naciones Unidas (OCHA), Tom Fletcher; o la directora ejecutiva del Fondo de Población de Naciones Unidas (FNUAP), Diene Keita.

En total, según Exteriores, se espera la asistencia de más de 700 personas, entre las que también habrá más de 140 entidades de la sociedad civil, movimientos feministas y organizaciones de mujeres y de Derechos Humanos de todo el mundo, que intervendrán en diferentes sesiones plenarias y paralelas, de las cuales han liderado un tercio.

OBJETIVO DE LA CUMBRE

El encuentro, según Albares, tiene como objetivo "avanzar en la consolidación de una diplomacia feminista global, transformadora, inclusiva y guiada por la igualdad" en un contexto internacional marcado por conflictos, retrocesos democráticos y un aumento de las desigualdades.

La cita de Madrid se plantea como una oportunidad para "consolidar una coalición de Estados comprometidos con la igualdad de género en su acción exterior", además de como un espacio para "sensibilizar sobre la adopción de una política exterior feminista", algo que solo han hecho un puñado de países hasta la fecha. En el caso de España, el Gobierno la adoptó en marzo de 2021.

La conferencia también busca "impulsar compromisos políticos concretos, compartir buenas prácticas y promover iniciativas innovadoras y transformadoras", según indican desde Exteriores, y está previsto que concluya con una declaración política abierta a la que podrán sumarse los países que lo deseen.

Albares será el encargado de inaugurar y clausurar la conferencia, que se ha vertebrado en siete sesiones plenarias, en las que participarán todos los secretarios de Estado del Ministerio así como representantes de distintos países, y diez sesiones paralelas.

MALENTENTIDO CON IGUALDAD

El encuentro ha venido precedido por un "malentendido" entre Exteriores y el Ministerio de Igualdad. La asistencia de la titular de esta última cartera, Ana Redondo, no estaba prevista inicialmente si bien finalmente participará en la clausura, tal y como desveló ella misma el sábado y figura en el programa final del encuentro.

Desde Exteriores habían justificado la ausencia de Redondo --confirmada por su departamento-- por que en la conferencia participan los titulares de Exteriores de los países que se adhieren a la política exterior feminista, "por decisión de los estados fundadores" y habían incidido en que Igualdad estaría representado a través de la secretaria de Estado de Igualdad.

Fuentes de Exteriores explicaron que el Ministerio había comunicado a Igualdad "la composición y naturaleza de esta conferencia internacional hace semanas", acordándose la participación de la secretaria de Estado de Igualdad y de la directora del Instituto de las Mujeres, sin que se hubiera recibido "ninguna objeción posteriormente" ni tampoco Albares hubiera recibido "ninguna solicitud distinta de la ministra Redondo".

Sin embargo, el sábado la titular de Igualdad remitió unas declaraciones a la prensa en las que lamentó "profundamente el malentendido" en torno a la reunión y adelantó que acudiría a la clausura.

"Quiero aclarar que no hay ningún problema entre el ministerio de Exteriores y el de Igualdad. Colaboramos en sintonía, colaboramos estrechamente, como no puede ser de otro modo, y especialmente, en lo que atañe a las políticas feministas", recalcó Redondo.

Suecia fue el primer país que adoptó una política exterior feminista en 2014. Tras él llegaron otros países como Canadá (2017), Francia (2019), México (2020), Alemania (2021) o Países Bajos (2022), mientras que en América Latina también han dado el paso países como Chile (2022), Colombia (2022) o Argentina (2023). Desde Exteriores admiten sin embargo que el grupo no es fijo, ya que fluctúa con los cambios de gobierno.

La de Madrid será la quinta reunión ministerial de este tipo tras las celebradas en Alemania en 2022, Países Bajos en 2023, México en 2024 y Francia en 2025.