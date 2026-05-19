Albares se reúne mañana con su homólogo alemán a la espera de que Berlín dé 'luz verde' al catalán en la UE

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (i) y su homólogo alemán, Johann David Wadephul (d), durante una rueda de prensa tras una reunión, en el Palacio de Viana, a 26 de mayo de 2025, en Madrid (Españ - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reunirá este miércoles en Berlín con su homólogo alemán, Johann Wadephul, con quien tendrá ocasión de repasar tanto la agencia bilateral como la europea, lo que incluye la cuestión pendiente de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE.

Alemania fue el principal abanderado de los países que aún no secundan la solicitud formulada por el Gobierno español tras las elecciones de 2023 cuando el asunto se abordó por última vez en el Consejo de Asuntos Generales en el pasado mes de julio. En aquella ocasión, se produjo un tenso debate en el que Alemania no estuvo sola sino que alrededor de una decena de países insistieron en las dudas legales y financieras que les plantea dar el paso.

Ante esta circunstancia, a finales del pasado octubre los dos gobiernos acordaron "abrir un diálogo con el objetivo de encontrar una respuesta a la solicitud española de que sus lenguas cooficiales distintas al español sean reconocidas como oficiales en la UE de forma que sea aceptable para todos los estados miembros". Dicho diálogo correspondería a los Ministerios de Exteriores de los dos países, cuyos titulares se han dado cita este miércoles en Berlín.

Según ha informado Exteriores en un comunicado, el objetivo del encuentro es "fortalecer el buen estado de las relaciones bilaterales" y permitirá a ambos "abordar temas de la agenda europea e internacional, como la defensa del multilateralismo y del Derecho Internacional, la necesidad de mejorar la capacidad de actuación de la Unión Europea y los conflictos en Ucrania y Oriente Medio".

El departamento que encabeza José Manuel Albares no ha querido confirmar si la cuestión de la inclusión de las tres lenguas cooficiales en el reglamento lingüístico de la UE, para lo que es necesaria la unanimidad de los Veintisiete, figura efectivamente en la agenda, pero dado que el Gobierno ha dejado claro en todo momento que es prioritaria y su compromiso con lograrlo, cabe esperar que así sea.

El desplazamiento del ministro a Berlín también incluye, según la nota, un encuentro con hispanistas alemanes en la Embajada de España en Berlín y otro con analistas de 'think tank' alemanes. Además, el ministro pronunciará una conferencia sobre el futuro de Europa en la Hertie School of Governance.