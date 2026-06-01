UE.- El alcalde de Badajoz busca explorar todas las "oportunidades" de la relación con Portugal: "Ojalá una Benelux Ibérica"

Archivo - El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, durante la tercera edición de las jornadas OKLÍDERES, en Cines Callao, a 30 de octubre de 2024, en Madrid (España). OkDiario celebra su tercera edición de las Jornadas OKLÍDERES durante los días 30 y 31 de - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badajoz, el 'popular' Ignacio Gragera, cree que la ciudad está "por el buen camino" para aprovechar todas las oportunidades de la relación fronteriza con Portugal, proclamando que "ojalá que sí" a una hipotética "Benelux Ibérica", que "convertiría en el mayor 'player'" de toda la UE, aunque se ha mostrado prudente al respecto: "Hay que trabajar mucho todavía".

Así lo ha dicho durante su intervención en el desayuno del Nueva Economía Fórum, en Madrid, acompañado de la portavoz 'popular' en el Congreso, Ester Muñoz, donde ha recordado los proyectos fronterizos y de relación hispano portuguesa, como la Plataforma Logística del Suroeste Europeo o el AVE Madrid-Lisboa.

El regidor pacense ha reconocido que "los beneficios son mayores que los problemas" y ha respondido "ojalá que sí" al ser preguntado por una hipotética "Benelux ibérica", aunque ha reconocido que "hay que trabajar mucho todavía".

"El gran reto de España y de Portugal es que consigamos competir en un mercado de más de 50 millones de personas. Estamos hablando de casi 60 millones de personas entre España y Portugal, que nos convertirían sin duda en el mayor 'player' de toda la economía europea", ha reconocido.

En este marco, Gragera ha criticado la "falta de coordinación" durante años, aunque ha reconocido que ha mejorado con los avances en materia ferroviaria y el proyecto de la Alta Velocidad.

El embajador de Portugal en España, José Augusto Duarte, ha refrendado las relaciones con el municipio pacense y ha consagrado que "lo que sea bueno para Badajoz lo será para Portugal".

El diplomático ha destacado además que el proyecto de la eurorregión es una de las voluntades de su Gobierno, pero ha asegurado que "dependerá de la ambición de las administraciones locales".

Así, Gragera ha dicho estar "apasionadamente ocupados" con el proyecto de la eurociudad, que permitirá que "una ciudad o tres ciudades de fronteras se convierta en un territorio único".

Respecto a la relación fronteriza, el alcalde de Badajoz ha destacado la capacidad del municipio de ofrecer suelo industrial y también para construir en torno a 10.000 viviendas.

Con todo, Gragera ha valorado la relación de su ciudad con Portugal pero también ha manifestado la necesidad de elevar las relaciones en cuanto al transporte terrestre fronterizo. Así, ha criticado la "imposibilidad" de tener una conexión de autobús público entre Badajoz y Elvas, si bien ha asumido es difícil por la diferencia de legislación entre España y Portugal.

Además, el regidor se ha mostrado comprensivo con el hecho de que "Portugal quiera priorizar el eje Lisboa-Oporto" y ha instado al Gobierno de España a "sentarse a hablar" para tomar decisiones sobre la estación internacional ferroviaria fronteriza proyectada como Badajoz-Elvas.

CASO DAVID SÁNCHEZ

En cuanto al juicio al hermano del presidente del Gobierno, en el que se juzga la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017, el alcalde pacense ha reconocido que "ayudar no ayuda" y que han sido "meses complicados de gestionar" para la reputación y la marca de Badajoz.

En este sentido, ha asegurado que muchos de los pacenses se sintieron "avergonzados", pero se ha mostrado positivo para en tanto a que "no tenga impacto sobre las inversiones".