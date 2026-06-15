UE.- (Ampliación) Agenda audiovisual de Europa Press para el 15 de junio

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 15 de junio de 2026:

1.-09.20 horas: En Luxemburgo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, atiende a los medios antes del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.

2.-10.00 horas: En Madrid, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, participa en el la II edición de Inmobiliario 360, organizado por 'El País'. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (C/ de Hortaleza, 63).

3.-10.00 horas: En València, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se reúne con el ministro de Hacienda, Arcadi España. Palau de la Generalitat. Los medios gráficos podrán tomar imágenes al inicio del encuentro. El president atenderá a los medios de comunicación alrededor de las 11.30 horas. La atención a medios podrá ser seguida por 'streaming' a través del canal de YouTube de la Generalitat y de sus cuentas en redes sociales.

4.-10. 00 Entrevista con Aina Clotet por su película 'Viva' en los cines Renoir Princesa. (Plaza de los Cubos) .

5.-10.00 horas: En Granada, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, María del Carmen Castillo, visita el Instituto de Educación Secundaria Zaidín Vergeles, donde informará de la oferta y el proceso de escolarización de FP del curso 2026/27. En la calle Primavera, 26.

6.-11.00 horas: En Madrid, photocall de Spider-Man: Brand New Day con Tom Holland y Zendaya. Hotel Four Seasons (Calle de Sevilla 3).

7.-11.00 horas: VI Edición del Premio '15 de junio' a los Valores Constitucionales, presidido por el Rey Felipe VI, a solicitud de la asociación "España Juntos Sumamos". Sala Constitucional.

8.-11.00 horas: En Granada, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, inaugura junto a la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, el nuevo centro de salud Barriada de la Juventud-Rosaleda. En la calle Bérchules esquina con calle Profesor Luis Bueno Crespo.

9.-11.00 horas: En Mojácar (Almería), la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente en funciones, Catalina García, asiste a la suelta de varios ejemplares de tortuga boba en la playa de la Rumina de la localidad almeriense. En la playa de la Rumina (área conocida como Río Abajo).

10.-11.30 horas: En Zaragoza, la vicepresidenta de la Fundación Basilio Paraíso, María López; el jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja, Santiago Martínez; la gerente de estrategia en Auren, Silvia Berrio; y el consultor de estrategia en Auren, Álvaro García, presentan en rueda de prensa el Informe Económico de Aragón 2026, el primero en analizar la repercusión de las inversiones tecnológicas en la Comunidad, en la Sala Carreras, Cámara de Comercio de Zaragoza. Paseo de Isabel La Católica, 2.

11.-12.00 horas: En Madrid, entrevista Europa Press a Pete Docter, director creativo de Pixar, y a Lindsey Collins, productora, sobre el proceso creativo de la película de Toy Story 5.

12.-12.00 horas: En Pamplona, declaraciones del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

13.-12.00 horas: En Barcelona, declaraciones de la secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany.

14.-12.00 horas: En Barcelona, rueda de prensa del portavoz de Junts, Josep Rius.

15.-12.30 horas: En Madrid, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la vicealcaldesa, Inma Sanz, preside la recepción a los representantes de las entidades que han participado en la organización del viaje del papa León XIV a la capital. Participa el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín. Asisten los portavoces de los grupos municipales Carlos Izquierdo (PP), Rita Maestre (Más Madrid) y Reyes Maroto (PSOE). Patio de Operaciones del Palacio de Cibeles (Plaza de Cibeles, s/n).

16.-12.30 horas: Nueva jornada de huelga de los trabajadores de la incineradora de Zubieta (Gipuzkoa)

17.-13.00 horas: Imágenes del incendio de Boborás (Galicia).

18.-13.00 horas: En Zubieta (Gipuzkoa), el sindicato ELA protesta por las condiciones de las nuevas instalaciones penitenciarias de la zona y de las condiciones de sus trabajadores.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv