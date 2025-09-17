Los auditores europeos avisan de que el riesgo de escasez de medicamentos es un problema "crónico" en la UE

BRUSELAS 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha avisado este miércoles de que el riesgo de escasez de medicamentos esenciales sigue siendo un problema "crónico" para los países de la Unión Europea, porque las reformas en marcha no han resuelto aún las ineficiencias de un sistema fragmentado y de una Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) sin datos suficientes para atajar los problemas estructurales.

Según los datos ofrecidos por los auditores, los países de la Unión Europea afrontaron entre 2023 y 2024 "niveles sin precedentes" de escasez de medicamentos críticos, incluidos antibióticos comunes y otros tratamientos "vitales".

"La UE necesita una solución eficaz para subsanar la escasez crítica y debe atajarla de raíz, incluso como cuestión de autonomía estratégica europea", ha dicho en un comunicado el auditor del Tribunal de Cuentas encargado del informe, Klaus Heiner Lehne.

Según el documento de la ECA, la UE ha tomado medidas "útiles" en los últimos años pero no han sido suficientes para resolver "problemas estructurales" ni para atajar las causas "profundas" que siguen afectando a la escasez, entre otras razones porque el desarrollo de estas medidas está aún en fase temprana.

En este contexto, y sin un calendario claro, el Tribunal avisa de que los europeos siguen corriendo el riesgo de sufrir escasez de medicamentos, incluidos lo antibióticos comunes, los medicamentos patentados innovadores, los genéricos sin protección de patente o las vacunas. Las acciones individuales de países para almacenar medicamentos críticos ante el riesgo de escasez, sin coordinación, podría haber además aumentado el riesgo de desabastecimiento en otros Estados miembro, en opinión de los auditores.

El informe apunta la necesidad de mejorar del sistema para "prevenir y mitigar" el riesgo de falta de medicamentos críticos, a la luz de la falta de un marco jurídico adecuado, y reconoce que se han reforzado los poderes de la EMA desde la pandemia de coronavirus, aunque concluye que esta reforma es insuficiente ya que la agencia tan sólo tiene respaldo legal para ayudar a los Estados miembro en situaciones de crisis sanitarias y no antes de que se produzcan.

Otra de las deficiencias identificadas por los auditores es que la EMA no recibe información suficiente para poder anticiparse y evitar situaciones de escasez y tampoco cuenta con los datos relevantes para ayudar a las autoridades locales a mitigar la falta de suministros porque las notificaciones de la industria llegan tarde o con información incompleta.

Finalmente, se hacen eco del diagnóstico de Bruselas que apunta causas profundas para los fallos, como las vulnerabilidades de la cadena de suministro por haber externalizado gran parte de la producción a laboratorios en Asia, pero concluyen que las medidas para resolver estos problemas apenas se han puesto en marcha o han tenido escaso efecto, como la lista de medicamentos esenciales que, aún siendo un "paso importante", no ha logrado garantizar la disponibildiad de tales medicamentos.

BRUSELAS DEFIENDE SUS PROPUESTAS

Tras la publicación del informe, la Comisión Europea ha dicho "tomar nota" de las conclusiones de los auditores, pero ha afirmado que garantizar la seguridad en la cadena de suministro de medicamentos es una "prioridad absoluta", aunque las causas que generan la escasez son "complejas y multifacéticas".

En este contexto, ha dicho un portavoz comunitario, Bruselas confía en que las propuestas "ambiciosas" que puso sobre la mesa del Consejo (gobiernos) y Parlamento Europeo en los últimos años salgan del 'impasse', entre ellas la reforma farmacéutica y la Ley de Medicamentos Esenciales.

"La Comisión seguirá colaborando estrechamente con la Agencia Europea de Medicamentos, las autoridades de los Estados miembro y con las principales partes interesadas (incluida la industria) para abordar las causas profundas de la escasez de medicamentos y reforzar la cadena de suministro europea", ha concluido la fuente comunitaria.