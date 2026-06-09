UE.- La banca europea necesita 540.000 millones de capital para cubrir el 'gap' de inversión que necesita la UE

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MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La banca europea necesitaría unos 540.000 millones de euros de capital CET1 de forma anual para cubrir la brecha de financiación que requiere la Unión Europea para recuperar su competitividad, según se desprende de un informe que ha encargado la patronal bancaria europea EBF a la consultora Oliver Wyman.

El informe eleva a 1,4 billones de euros anuales la necesidad de financiación que necesita la Unión Europea, por encima de los 800.000 euros que había calculado Mario Draghi en su famoso informe. La consultora justifica este alza del 75% por las mayores necesidades en Defensa y el reconocimiento de más prioridades sociales y medioambientales.

Oliver Wyman también afirma que esta cifra puede incluso quedarse corta si se tiene en cuenta la demanda acelerada por la adopción de la inteligencia artificial (IA), el coste de los centros de datos y de la infraestructura energética asociada.

Dado que la banca proporciona el 65% de la financiación al sector no financiero, la consultora y la patronal han insistido en la idea de modificar los requisitos de capital y simplificar la normativa que afecta al sector para liberar capital e invertir en Europa.

"Los bancos europeos actualmente tienen limitada su capacidad de financiar las necesidades de inversión de Europa", ha recalcado Oliver Wyman. Aunque la consultora ha destacado como positivo que las reformas regulatorias han vuelto al sector más resiliente, ha afirmado que esto "tiene un precio", al limitar el papel que pueden jugar los bancos para financiar la economía.

De hecho, la firma indica que cada punto porcentual que suben los requisitos de capital supone una reducción en la capacidad de préstamo de entre un 1% y un 3,5%, así como una caída de entre un 0,1% y un 0,4% en el PIB.

Los cálculos de Oliver Wyman asumen que el 80% de esos 1,4 billones de euros procederán del sector privado, ya que el sector público suele asumir el 20% de toda la inversión productiva.

"Con arreglo a los perfiles de riesgo y duración de las necesidades de inversión, estimamos que, con suficientes recursos, los bancos podrían aspirar a financiar un 20% de las necesidades anuales de financiación del sector privado", recoge el informe. Para ello, necesitarían unos 150.000 millones de capital CET1. En caso de que el resto de actores no puedan asumir una parte relevante de las necesidades financiación y la banca tenga que asumir el 60% del total, la banca necesitaría 540.000 millones de euros de capital CET1.

Para cumplir con estas necesidades de financiación, la consultora propone varias medidas. Por ejemplo, si se reduce en un punto porcentual los requisitos de capital CET1, revirtiendo los últimos 5 años de aumentos, se liberarían 95.000 millones de capital CET1.

Asimismo, si se recalibran los colchones de capital y se limita el colchón adicional al ser un banco designado como 'Otra entidad de importancia sistémica) al 1%, se liberarían 50.000 millones de capital CET1, permitiendo prestar entre 300.000 y 400.000 millones adicionales. A cierre de 2025, en Europa había 62 bancos que eran designados como 'Otra entidad de importancia sistémica' con colchones adicionales de capital por encima del 1%.

Sobre los colchones, la consultora y la patronal también proponen revisar el marco normativo europeo para eliminar el colchón de riesgo sistémico, que es una herramienta exclusiva de Europa y que se aplica de forma desigual en los Estados miembros. "En la práctica, el colchón de riesgo sistémico se puede solapar con otros requisitos de capital, sumando complejidad al marco de capital", viene recogido en el informe.

Si se elimina este colchón, se liberarían entre 19.000 y 29.000 millones de capital, permitiendo prestar entre 120.000 y 230.000 millones adicionales.

Oliver Wyman también apuesta por eliminar la implementación del conocido como 'suelo de capital' (output floor) en la implementación europea de la normas de Basilea III. Según la consultora, si se implementa totalmente para 2030 se reducirían los activos ponderados por riesgo de las 'entidades importancia sistémica mundial' en un 12%, lo que reducirá la capacidad de préstamo entre 450.000 y 600.000 millones de euros.

Mas allá de aligerar la carga regulatoria, Oliver Wyman y la EBF proponen que Europa incluya un mandato de crecimiento y competitividad de forma subsidiaria para sus autoridades regulatorias y supervisoras.

Entre otras medidas, también se recoge en el informe que un mercado más potente de titulización hipotecaria elevaría la capacidad de préstamo en entre 130.000 y 320.000 millones de euros. Además, si se modifica la normativa para eliminar la deducción de las inversiones de 'software' en el capital, se liberarían entre 18.000 y 35.000 millones de capital CET1, lo que permitiría prestar entre 140.000 y 220.000 millones de euros adicionales.