Archivo - Decoración navideña en la Fira de Santa Llúcia de Barcelona, en la plaza de la Catedral, a 5 de diciembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El gasto medio de los españoles previsto para estas Navidades será de 583 euros por persona, lo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado su candidatura para convertirse en la Capital Europea de la Navidad (European capital of Christmas), una entidad sin ánimo de lucro auspiciada por la Unión Europea (UE), que distingue las ciudades con un modelo de celebración navideña que "sirva de inspiración a otras ciudades y municipios europeos".

"La candidatura de Barcelona pone en valor el modelo de celebración de Navidad de la ciudad, con un plan estratégico que une los elementos tradicionales de la Navidad con el espíritu creativo e innovador de la ciudad", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado este martes.

El premio reconoce los proyectos de Navidad que "promueven los valores de la cultura europea" y la convocatoria de la capitalidad ofrece 3 categorías: Capital Europea para ciudades con más de 100.000 habitantes; Ciudad Europea para ciudades con menos de 100.000 habitantes; y Villa Europa para pueblos con menos de 10.000 habitantes.