Bolaños propone a sus homólogos europeos crear una red de fiscales de menores en la UE

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha propuesto este viernes a los ministros de Justicia de la Unión Europea crear "una red a nivel europeo de fiscales especialistas en justicia juvenil".

Así lo ha comunicado el Ministerio por una nota de prensa, en la que señala que esta medida busca "compartir buenas prácticas y abordar todas las cuestiones relativas" a esta jurisdicción.

El ministro ha realizado esta propuesta en una reunión informal en Nicosia donde los titulares de Justicia de los Veintisiete se han reunido en el marco de la presidencia chipriota del Consejo de la UE.

Justicia ha detallado que, durante la jornada de este viernes, que ha constado de tres sesiones de trabajo, "los ministros de Justicia europeos han discutido sobre el fomento de alternativas a la detención en jóvenes que están en contacto con el sistema judicial penal, en particular en los casos de consumo de drogas".

El ministro ha puesto en valor "la importancia que el sistema judicial español otorga a la atención específica a menores", indica la nota. En concreto, ha señalado la existencia de "una jurisdicción especializada", que cuenta "con una red de fiscales especialistas dirigidos por una Fiscalía de Sala que podría servir de inspiración a nivel europeo".

Los otros dos asuntos sobre los que han trabajado los ministros europeos han sido "el fortalecimiento de la recuperación de activos en el entorno financiero" y "el retorno transfronterizo de los bienes culturales sustraídos ilegalmente", según el ministerio.