UE.- Buenavista Equity Partners destina 7,9 millones, con recursos NexGeneration, a un apartahotel "premium" en Zarautz

Render del futuro apartahotel - BUENAVISTA

SAN SEBASTIÁN 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Buenavista Equity Partners destina 7,9 millones de euros, a través de Buenavista NextGen Urbano con recursos procedentes de los fondos NexGeneration de la Unión Europea estructurados entre capital y préstamo participativo, para la construcción de un apartahotel "premium" en la localidad guipuzcoana de Zarautz.

La empresa Suite Inurritza, S.L., sociedad vehículo participada por Promociones B.Martija y Buenavista NextGen Urbano, será la encargada de desarrollar el activo con una inversión total de 20,8 millones de euros.

En un comunicado, Buenavista Equity Partners, gestora de Private Equity, ha informado de que, a través de su fondo Buenavista NextGen Urbano, ha cerrado la operación para financiar el desarrollo de este apartahotel con una inversión total de 20,8 millones de euros.

La financiación se estructura a través de Suite Inurritza, S.L., sociedad vehículo participada mayoritariamente por Promociones B.Martija, S.L., a la que Buenavista NextGen Urbano, aportará 7,9 millones de euros distribuidos en una participación minoritaria en su capital social y un préstamo participativo. La financiación del proyecto se completa con un tramo de deuda bancaria aportado por Laboral Kutxa.

El apartahotel estará operado por la cadena Abba Hoteles bajo contrato de arrendamiento, mientras que la construcción se llevará a cabo por Construcciones Amenábar.

El edificio, con licencia de obras concedida, contará con 80 unidades de tipo suite, con dormitorio doble, salón-comedor con cocina integrada y baño privado. El edificio se compondrá de seis alturas, cubierta-terraza con jacuzzi y solárium, y dos sótanos con aparcamiento. El plazo de ejecución previsto es de 20 meses.

Victoriano López Pinto, socio director de Buenavista Infrastructure, ha señalado que "formar parte de un proyecto que va a contribuir al desarrollo sostenible y turístico de referencia en la costa vasca es especialmente relevante".

A su juicio, este es "un claro ejemplo de cómo desplegar los instrumentos financieros europeos para impulsar proyectos locales, que generan activos de calidad que aportan valor duradero al territorio y a sus visitantes, además de una importante actividad económica y de creación de empleo".

Buenavista canaliza esta inversión a través del Buenavista Nextgen Urbano, el vehículo impulsado desde su área de Infraestructuras tras ser designado como intermediario financiero para canalizar 200 millones de euros del Fondo de Fondos creado por BEI con recursos procedentes del Fondo de Resiliencia Autonómica (FRA), incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y financiado por Next Generation EU.