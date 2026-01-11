Catalunya, primera región de la UE en proyectos financiados por las ayudas Euroclusters

Proyecto Euroclusters - DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO

BARCELONA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha sido la primera región de la Unión Europea (UE) en número de proyectos financiados por la convocatoria de ayudas Euroclusters para impulsar la innovación y la competitividad de la industria.

Según cálculos de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa del Departament de Empresa y Trabajo 8 clústers y entidades catalanas han captado 2,8 millones de euros de financiación en esta iniciativa enmarcada en el Single Market Programme de la Comisión Europea (CE), informa el Departamento en un comunicado este domingo.

Los beneficiarios de estas ayudas de concurrencia competitiva son el Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya, el Clúster Ausiovisual, el Clúster Digital, el Clúster de Materials Avançats de Catalunya (MAV), Tèxtils.CAT, el Institut Industrial de Terrassa, Smartech Clúster Y Solartys.

El secretario de Empresa y Competitividad y consejero delegado de Acció, Jaume Baró, afirma que "estos resultados ponen de manifiesto que el ecosistema de clústers catalán es altamente competitivo, maduro y está alineado con las prioridades europeas".

Para el periodo 2025-2028, el programa Euroclusters cuenta con un presupuesto global de 42 millones de euros repartidos entre 16 proyectos en torno a la descarbonización, la innovación industrial y la seguridad económica.