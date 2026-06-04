UE.- Empresarios de Cataluña piden al Gobierno que se oponga a subir el IVA en la hostelería

Archivo - EP- Selección fotos 2022: Varias personas sentadas en terrazas en la plaza dels Àngels del Raval, a 4 de agosto de 2022, en Barcelona, Cataluña (España). El Ayuntamiento de Barcelona ha avanzado una hora el cierre de restaurantes, venta aliment - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Empresaris de Catalunya ha manifestado su oposición al incremento del IVA en la hostelería del 10% al 21% dado que el mismo "supondría un duro golpe para un sector que lleva años en una situación difícil" y ha pedido al Gobierno que se oponga a la recomendación de la Unión Europea de subir el IVA, informa en un comunicado este jueves.

La organización ha explicado que los establecimientos de hostelería en España se han reducido en una década de 194.500 a 163.500 y que, solo en Catalunya, en el último año han cerrado 2.400 locales "ahogados por la fiscalidad, la burocracia y normativas cambiantes, entre otras, en materia de terrazas".

El presidente de Empresaris de Catalunya, Josep Bou, ha afirmado que el Gobierno ha perdido el tiempo usando mal su influencia en Europa, "intentando lograr la amnistía o la oficialidad de lenguas regionales, y ha olvidado su verdadera función de defensa de los intereses de España tal como queda de manifiesto en este caso".