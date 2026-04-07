España firma tres acuerdos con Uzbekistán en materia diplomática para impulsar su proyección en Asia Central

Reunión bilateral y firma del ministro José Manuel Albares con el MAE de Uzbequistán Bakhtiyor Saidov. Sede del Ministerio Palacio de Viana, Madrid. - GUILLERMO NAVARRO/MAEC

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y su homólogo de Uzbekistán, Bakhtiyor Saidov, han firmado este martes tres acuerdos de colaboración ministeriales y diplomáticos entre ambos países con el objetivo de impulsar la proyección española en Asia Central.

Albares y Saidov han mantenido un encuentro este martes en el Palacio de Viana de Madrid, donde ambos han firmado un acuerdo para la exención recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos, un programa de cooperación entre ministerios de Asuntos Exteriores, incluido el desarrollo de consultas políticas, y un memorando de entendimiento entre las Escuelas Diplomáticas de ambos países.

Asimismo, han abordado los principales asuntos de la agenda bilateral e internacional. Según informa el Ministerio en un comunicado, Albares ha destacado los vínculos existentes entre España y Uzbekistán, que "llevaron al establecimiento de una antena diplomática en el país en 2022 y al refuerzo de la presencia institucional".

"Esto ha contribuido a crear las condiciones necesarias para aumentar el comercio y la inversión en los dos sentidos, así como para profundizar la colaboración en conectividad, energía, agricultura sostenible y cultura", agrega la nota, destacando que todos ellos son ámbitos en los que España "quiere posicionarse como socio de Uzbekistán".

El ministro español también ha transmitido a su homólogo uzbeco la preocupación por la situación en Irán y su impacto regional y mundial, exponiendo la posición española contraria a la guerra, la necesidad de instar a todas las partes a detener los ataques y a iniciar una desescalada.

El encuentro se produce en pleno lanzamiento de la Estrategia de España para Asia-Pacífico 2026-2029, que otorga un papel destacado al refuerzo de las relaciones con Uzbekistán y con el resto de Asia Central.