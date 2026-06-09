UE.- España insiste ante sus socios de UE en la necesidad de contar con mayoría de edad digital a nivel europeo

El ministro para la Transición Digital y Función Pública, Óscar López charla con la vicepresidenta de Soberanía TEcnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en los márgenes de una reunión de ministros de la UE en Luxemburgo. - FRANCOIS LENOIR /EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS 9 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro para la Transición Digital y Función Pública, Óscar López, ha insistido este martes desde Luxemburgo en la necesidad de contar con una mayoría de edad digital a nivel europeo que impida el acceso de los menores de edad a las redes sociales, siguiendo el impulso de las leyes que países como España y Francia desarollan ya a nivel nacional.

"Nos gustaría que la próxima presidencia irlandesa (del Consejo de la UE) impulse la adopción de una mayoría de edad europea, a nivel europeo", ha expresado López en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Telecomunicaciones de la UE en Luxemburgo.

Entre los asuntos de discusión en la agenda de los Veintisiete figura hacer balance sobre las políticas para proteger a los menores europeos de los riesgos de Internet, incluido reclamar más responsabilidad a las plataformas en el marco de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

La Comisión Europea explora desde hace meses la posibilidad de proponer una reforma legislativa para limitar el acceso de menores a redes sociales, pero por el momento está a la espera de las conclusiones del panel de expertos constituido 'ad hoc' para analizar las opciones y evaluar la viabilidad legal y práctica, ya que es un asunto de competencia exclusiva nacional que platea también retos técnicos de implementación.

La UE cuenta ya, además, con una 'app' de verificación de edad que está empezando a andar y que ya testaron en un programa piloto siete países --Francia, Dinamarca, Grecia, Italia, España e Irlanda-- para integrarla en sus sistemas digitales. La herramienta es gratuita y sirve para comprobar que las plataformas respetan los límites de acceso de los menores de edad, aunque no establece una edad mínima única para la UE.

En este contexto, López ha dicho que España y Francia trabajan codo con codo para avanzar en la protección de los menores y promover una edad mínima única, pero también ha apuntado que espera en los próximos meses un impulso desde la Unión. "Hemos hecho nuestros deberes, pero creo que sería muy útil que tuviéramos una prohibición a nivel europeo", ha remachado.

Para ello, ha apuntado, no sólo se puede actuar desde el lado de la Comisión Europea, de la que se espera una propuesta antes de que acabe el año, sino que España espera que Irlanda, que tomará el testigo de la presidencia de turno del Consejo de la UE a partir de julio y, con ello, marcará la agenda de trabajo de los Veintisiete, "impulse" medidas que vayan en la línea del veto que defienden países como Francia y España.

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