UE.- Exteriores no tiene por ahora constancia de españoles afectados por el terremoto en Filipinas

Ubicación aproximada en la cual ha tendio lugar el terremoto, en el sur de Filipinas - EUROPA PRESS
MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación no tiene por el momento constancia de que ningún español se haya visto afectado por el terremoto de 7,8 en la escala Richter que ha sacudido en las últimas horas Filipinas.
"No constan hasta el momento españoles afectados por el terremoto", han trasladado fuentes del Ministerio que dirige José Manuel Albares, que han precisado que "el Consulado General en Manila está haciendo seguimiento de la situación".
Según consta en la ficha país del Ministerio de Exteriores sobre Filipinas, fechada el pasado mes de marzo, en el archipiélago residen unos 5.500 españoles.
Al menos catorce personas han muerto, otras siete permanecen desaparecidas y unas 10.000 se han visto damnificadas por el terremoto registrado en la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, según el último balance ofrecido por las autoridades, que han emitido además una alerta de tsunami.