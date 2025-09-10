La ministra Sira Rego dice que la suspensión del acuerdo comercial entre la UE e Israel "llega tarde y es insuficiente"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras una reunión con Marea Palestina, en el Círculo de Bellas Artes, a 8 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha afirmado que la suspensión parcial del acuerdo comercial entre la Unión Europa (UE) e Israel, anunciada por la presidenta de la Comisión Europa Ursula von der Leyen, "llegar tarde y es insuficiente", dado que se debe romper "por completo" este tratado.

A través de un mensaje en la red social 'Bluesky', Rego también ha opinado que la propuesta de la Comisión Europea revela que va "a remolque del clamor popular que pide ejercer toda la presión posible para acabar con el genocidio" del pueblo palestino en Gaza.

"La UE debe romper por completo el acuerdo de asociación con Israel. Europa no puede mantener ningún tipo de relación con un Estado genocida", ha zanjado la también dirigente de IU.