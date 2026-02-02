Murcia se incorpora al proyecto europeo LIFE HumedalES para reforzar la conservación de humedales Natura 2000

Charca Coterillo, uno de los humedales de la Región de Murcia, localizado en el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar - CARM

MURCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, participará en el proyecto LIFE HumedalES, una iniciativa del Programa LIFE de la Unión Europea orientada a impulsar el conocimiento, la gestión y la restauración de humedales incluidos en la Red Natura 2000.

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Humedales, que en 2026 se desarrolla bajo el lema 'Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebrar el patrimonio cultural', hoy se presenta el proyecto en Ekoetxea Txingudi (Irún, Guipúzcoa). Esta efeméride pone en valor el papel de los conocimientos tradicionales y las prácticas históricas de las comunidades locales en la conservación y el uso sostenible de los humedales, subrayando la estrecha relación entre cultura, territorio y biodiversidad, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

En este contexto, LIFE HumedalES se alinea con el enfoque del Día Mundial al integrar la mejora del conocimiento, la gobernanza y la planificación como elementos clave para reforzar la resiliencia de estos ecosistemas y su conservación a largo plazo.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, ha subrayado que "este proyecto nos permite sumar capacidades y recursos para proteger ecosistemas clave, mejorar su resiliencia frente al cambio climático y reforzar el seguimiento y la conservación de los humedales de la Región". De este modo, ha añadido, que "la Comunidad trabajará para que estas actuaciones se traduzcan en mejoras medibles sobre el terreno, con criterios técnicos, coordinación institucional y retorno para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos".

LIFE HumedalES tiene prevista su fecha de inicio el 1 de abril de 2026 y una duración hasta el 31 de marzo de 2036, con un presupuesto total de 160, 5 millones de euros, cofinanciado en un 60 por ciento mediante una aportación conjunta de la Unión Europea, a través del Programa LIFE, y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El proyecto se desarrollará con alcance nacional y contempla restauración y mejora de la gestión de humedales en 107 espacios Natura 2000, abarcando 26.200 hectáreas, con el objetivo de mejorar el estado de conservación de 43 tipos de hábitats de interés comunitario, además de reforzar la gobernanza, la formación y la transferencia de buenas prácticas.

En el ámbito regional, la inversión prevista asciende a 1.567.135 euros, siendo el 40 por ciento de recursos propios de la Comunidad, y se destinará a actuaciones de mejora del conocimiento, la planificación y la gestión, la restauración ecológica y el refuerzo de los sistemas de seguimiento y evaluación, así como a la coordinación interadministrativa, especialmente en espacios de la Red Natura 2000.

"La Región de Murcia lleva años intensificando su apuesta por los humedales protegidos, con inversiones y planes de gestión que consolidan una protección más efectiva y basada en la ciencia", ha señalado Ferreira, en referencia a la línea de trabajo que mantiene la Comunidad en esta materia.