La ONCE dedicará su cupón del 1 de enero al 40 aniversario de la firma de la adhesión de España a la UE

El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (i), preside junto con el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda (d), el acto de presentación de un cupón extraordinario de la ONCE, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ONCE dedicará su cupón del próximo 1 de enero al 40 aniversario de la firma del Tratado de adhesión de España a las entonces Comunidades Europeas, para lo cual se emitirán cinco millones de cupones que ayudarán a difundir una efeméride que, según esta entidad, "marcó la transformación económica, social y política" de España.

Durante la presentación del cupón este martes en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, su titular, José Manuel Albares, ha incidido en que 2025 marca 40 años de la firma del Tratado de Adhesión a lo que ahora es la UE, cuando España decidió "anclar" su futuro a "un proyecto de paz, de progreso, de democracia, como es Europa".

También coincide, ha añadido, "con el 50 aniversario del inicio del fin de la dictadura y no es una mera coincidencia". "Sin Europa, sin la adhesión a Europa, el proceso de consolidación democrática en España no habría sido el mismo", ha sostenido.

El hecho de que el cupón se vaya a sortear el 1 de enero de 2026, justo cuando se cumplirán 40 años de la entrada en la UE, supone "un símbolo que recuerda a millones de ciudadanos que Europa forma parte de nuestra vida cotidiana", ha resaltado.

Albares ha aprovechado el acto, en vísperas del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para resaltar los avances en esta materia. "España puede sentirse orgullosa del camino recorrido, pero sobre todo tenemos que seguir mirando hacia adelante, tenemos que seguir impulsando y liderando esta agenda, y vamos a hacerlo", ha señalado, incidiendo en que "la historia de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país es la historia de una conquista colectiva".

Por su parte, el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, ha indicado que están "orgullosos de poder evidenciar" con este cupón "el compromiso de España con Europa, con una Europa que debe de cuidar, atender más a todos los ciudadanos, a todos, pero especialmente a aquellos que lo tienen o lo tenemos un poco más difícil".